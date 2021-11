Basketball

Basketball: Was steckt noch in den Ulmer Marathon-Männern?

Plus Kraftakte wie gegen Venedig sind vermutlich nicht beliebig oft wiederholbar. Am Samstag geht es für Ratiopharm Ulm in der Bundesliga nach Braunschweig.

Von Pit Meier

Es dürfte schon früh in der Saison auch eine Frage der Kraft werden. Mit Jaron Blossomgame, Semaj Christon, Karim Jallow und Thomas Klepeisz standen am Mittwoch im Eurocup gegen Venedig vier Spieler von Ratiopharm Ulm länger als 30 Minuten auf dem Feld, Blossomgame hat mit gut 37 Minuten beinahe durchgespielt und genau genommen diese verrückte Partie entschieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

