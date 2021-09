Cristiano Felicio: Ein 34-Millionen-Dollar-Mann für die Ulmer Basketballer

Plus Noch krasser, als wenn Bayern-Star Thomas Müller künftig für Austria Klagenfurt kicken würde: Cristiano Felicio wechselt von den Chicago Bulls nach Ulm.

Ratiopharm Ulm hat schon immer gerne Spieler geholt, über die Basketball-Deutschland sich gewundert hat. Da gab es einen Jeff Gibbs, der war mit einer Länge von großzügig geschätzten 1,88 Metern eigentlich viel zu klein für die Arbeit direkt unter dem Korb. John Bryant wiederum war dafür eigentlich zu dick.