Eurocup gegen Patras: Diese Regeln gelten jetzt bei Ratiopharm Ulm

Plus Beim Eurocup-Spiel gegen Patras gelten erstmals neue Corona-Regeln. Die Ulmer Profis und ihr Trainer schützen sich, so gut es geht – und sie sind alle geimpft.

Die Verschärfungen der Corona-Regeln treffen nun erstmals auch die Basketballer und ihr Publikum: Beim Eurocup-Heimspiel von Ratiopharm Ulm gegen die griechische Mannschaft Patras am Mittwoch (19.30 Uhr) gilt das 2G-Prinzip.