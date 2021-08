Basketball

11:09 Uhr

Noch ein Neuer für Ulm: Semaj Christon kommt aus der Türkei an die Donau

Plus Mit Semaj Christon komplettiert Ratiopharm Ulm den Bundesliga-Kader. Der Aufbauspieler war schon in der US-Profiliga NBA aktiv.

Mit Semaj Christon kommt ein Aufbauspieler zum Basketball-Bundesligisten Ratiopharm Ulm, der über reichlich internationale Erfahrung verfügt. Der 28-Jährige hat bereits in der US-Profiliga NBA sowie in den ersten Ligen in Frankreich, Spanien, Italien, Puerto Rico, Israel, China und zuletzt in der Türkei gespielt.

