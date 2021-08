Ratiopharm Ulm: Nächstes Testspiel gegen die Riesen Ludwigsburg

Nach dem erfolgreichen ersten Testspiel der Saisonvorbereitung gegen die Tigers Tübingen erwarten die Ulmer am Freitag die MHP Riesen Ludwigsburg.

Es war der perfekte Abschluss der ersten Vorbereitungswoche: Die Mannschaft von Ratiopharm Ulm mit ihrem Headcoach Jaka Lakovic bereitete sich in den vergangenen Tagen intensiv auf die neue Saison vor und belohnte sich mit einem Sieg gegen das ProA-Team der Tigers Tübingen. Bei der Partie am Orange-Campus standen bis auf den frisch angereisten Justin Simon alle Neuzugänge auf dem Parkett.

Die neuen Ulmer Cristiano Felicio (17 Punkte, 7 Rebounds), Jaron Blossomgame (14 Punkte, 7 Rebounds) und Philipp Herkenhoff (14 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists) stellten mit einem souveränen Auftritt ihre Qualitäten unter Beweis.

Auch Neuzugang Fedor Zugic überzeugt

Die Gäste aus Tübingen starteten ambitioniert ins erste Viertel. Ratiopharm Ulm entschied dieses letztlich aber mit 26:18 für sich und machte klar, wer am Orange-Campus den Ton angibt. Mit effizienter Offensivleistung zogen die Ulmer davon und erhöhten zum Schluss der ersten Halbzeit auf 51:30. Neben den genannten Top-Scorern hatten auch Per Günther und Fedor Zugic (beide 11 Punkte) maßgeblichen Anteil am ersten Sieg. In der zweiten Hälfte des Spiels rotierte Ulm mehr und mehr und entschied die Partie mit 104:52 für sich.

Sportdirektor Leibenath ist zufrieden mit dem ersten Auftritt

Sportdirektor Thorsten Leibenath meinte: „Einstellung und Einsatz haben gestimmt. Gerade das erwartet man ja auch in einem ersten Testspiel. Taktisch war vor allem auf defensiver Seite schon das eine oder andere zu sehen. Da merkt man gleich, worauf Jaka in den ersten Tagen den Fokus gelegt hat.“

Am Freitag kommt Bundesliga-Konkurrent Ludwigsburg

Für die Ulmer wartet die nächste Aufgabe am Freitag auf dem Gelände des Orange-Campus: Zu Gast sind - unter Ausschluss der Öffentlichkeit - die MHP Riesen aus Ludwigsburg. Das erste öffentliche Heimspiel im Rahmen des großen Jubiläumsfestes zum 20-jährigen Bestehen von Ratiopharm Ulm findet am 12. September gegen Würzburg statt.

