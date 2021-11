Basketball

Ratiopharm Ulm: Wie es nach dem Heimspiel gegen Alba Berlin weitergeht

Plus Nach dem Heimspiel gegen Alba Berlin beginnt die WM-Quali. Ratiopharm Ulm stellt dafür fünf Spieler ab – mindestens einer von ihnen empfindet die Berufung als Ehre.

Von Pit Meier

Eigentlich ist das doch eine feine Sache: Noch eine Partie für Ratiopharm Ulm in der Basketball-Bundesliga gegen Alba Berlin am Sonntag um 18 Uhr und dann annähernd zwei Wochen Pause in dieser schnelllebigen Sportart, in der ansonsten fast ständig in nationalen oder internationalen Wettbewerben gespielt wird. Kann ja fast nicht sein, ist natürlich auch nicht ganz so.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

