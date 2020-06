11:52 Uhr

Erst Mittelmaß, dann Titelkandidat: Ulm dreht beim Finalturnier auf

Plus Seit der Corona-Pause läuft es bei Ratiopharm Ulm wie am Schnürchen. Vor allem zwei Neuzugänge beleben das Spiel des ehemaligen Außenseiters.

Von Stefan Kümmritz

Selbst Insider und die hochkarätige Konkurrenz aus München und Berlin haben jetzt bei der Endrunde um die deutsche (Corona-)Meisterschaft im Basketball das Team von Ratiopharm Ulm auf der Rechnung. Die Ulmer, die vor der coronabedingten Unterbrechung der Saison nur Mittelmaß waren, Rang zehn in der Bundesliga-Tabelle belegt und um den Einzug in die Play-offs gebangt hatten, trumpfen bisher im Münchner Audi-Dome auf, wie es wohl nicht einmal der optimistischste Fan erwartet hatte.

Da war der grandiose Auftakterfolg über den Meister Bayern München, da waren sichere Siege in der weiteren Gruppenphase gegen Oldenburg, Crailsheim und Göttingen und am Mittwoch folgte im Viertelfinale der 101:61-Kantersieg gegen die Fraport Skyliners aus Frankfurt, die für Ulm oft ein sehr unangenehmer Gegner waren, und die in der normalen Runde in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena einen 78:72-Sieg gefeiert hatten.

In der nächsten Runde wartet ein Derby - oder der FC Bayern

Am Freitag (20.30 Uhr, live bei Magenta Sport und Sport1) steigt das Rückspiel gegen Frankfurt, das für die Ulmer mit ihrem Trainer Jaka Lakovic angesichts des so hohen ersten Erfolgs wohl nur noch Formsache sein dürfte. Selbst bei einer Niederlage mit 39 Punkten wäre das Halbfinale am Sonntag erreicht, in dem es zu einem schwäbischen Derby kommen könnte. Ulms Gegner wäre dann der Gesamtsieger aus dem Vergleich Bayern München gegen die MHP Riesen Ludwigsburg. Die Barockstädter haben im Hinspiel den Münchnern mit 87:83 deren berühmte Lederhosen ausgezogen. Es war die dritte Niederlage der Bayern in der Endrunde.

Selbst Kenner der Szene reiben sich verwundert die Augen, wenn sie die Lakovic-Truppe spielen sehen. Sie ist mit den Neuen Thomas Klepeisz (Braunschweig) und Dylan Osetkowski (Göttingen) zu einem spielstarken Team geworden, in dem abwechselnd Tyler Harvey und Kapitän Per Günther prächtig Regie führen und Isaac Hayes, der lieber in den USA weilt, vergessen lassen. Archie Goodwin hat sich jetzt gut integriert, dazu fügen sich die engagierten, jungen Christoph Philipps, Nicolas Bretzel und Moritz Krimmer immer besser in die Mannschaft ein und Gavin Schilling spielt selbstbewusst und stark wie nie zuvor.

Die Ulmer sind gewarnt vor den nächsten Gegnern

Die Ulmer fürchten nun niemand mehr. Aber sie haben mit Blick aufs Halbfinale gewisse Ergebnisse noch im Hinterkopf. In Ludwigsburg verloren sie hoch mit 75:106, daheim unterlagen sie den Riesen mit 76:94. Gegen Bayern München gab es im Audi Dome ein 69:83, das Rückspiel fiel wegen der Corona-Pause flach. Doch jetzt ist Endrunde, jetzt ist Ulm stark und jetzt hat das Lakovic-Team die Bayern schon geschlagen.

