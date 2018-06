vor 58 Min.

Nächster Neuer bei den Ulmer Basketballern Basketball Ulm

Der Deutsch-Amerikaner Gavin Schiller verstärkt Ratiopharm Ulm. Der Spieler hat schon in der deutschen JBBL aufhorchen lassen.

Die Ulmer Basketballer haben den dritten Neuzugang für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Gavin Schilling heißt der 22-jährige Power Forward, der von der Michigan State University aus der nordamerikanischen College-Liga NCAA für mindestens zwei Saisons in die Bundesliga wechselt. Gerüchte über seine Verpflichtung hatte es schon seit einigen Tagen gegeben.

Schilling ist Deutsch-Amerikaner und wuchs dreisprachig auf, da da er seine Kindheit zunächst in Frankreich (1995- 2003) und dann in den USA (2003-2010) verbrachte. Mit der Urspringschule gewann er 2011 die Meisterschaft in der U16-Bundesliga JBBL. Damals ist er auch dem Ulmer Trainer Thorsten Leibenath aufgefallen. „Gavin ist ein sehr athletischer Spieler. Außerdem ist Gavin ein talentierter Rebounder, der die Erfahrung von vier College-Jahren auf höchstem Niveau mitbringt“, sagt der Trainer über seinen Neuzugang. (az)

Themen Folgen