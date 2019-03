20:20 Uhr

Perfektes Ergebnis für Ratiopharm Ulm

Der 93:84-Sieg gegen Braunschweig ist für die Ulmer Basketballer nicht nur ein gutes Ergebnis, sondern ein perfektes.

Das Hinspiel in Niedersachsen hatte der Konkurrent um die Playoff-Plätze nämlich mit fünf Punkten gewonnen. Die Ulmer haben jetzt also den direkten Vergleich und der könnte in dieser Saison noch ungeheuer wichtig werden.

Dabei konnten sich die Zuschauer lange Zeit gar nicht sicher sein, ob ihre Mannschaft dieses Spiel überhaupt gewinnen würde. Die Ulmer hatten vor allem im ersten Viertel große Probleme mit dem Braunschweiger Center Scott Eatherton und die gesamte erste Halbzeit mit dem eigenen Dreier. Gerade mal einer von elf Würfen von draußen fand vor der großen Pause sein Ziel. Braunschweig führte deswegen zwischenzeitlich mit neun Punkten (30:21) und zur Halbzeit hieß es 44:44.

Aber im dritten Spielabschnitt nutzten die Ulmer ihre längere Bank und machten mit einem 13:2-Lauf zum 68:56 den Sack zu. Braunschweig kam zwar im letzten Viertel noch einmal auf fünf Punkte heran (84:79), aber in den letzten zwei Minuten machten der mit 23 Punkten beste Werfer Patrick Miller und Ryan Thompson von der Freiwurflinie den Sieg und den direkten Vergleich klar. Miller glänzte zudem mit zwölf direkten Korbvorlagen ohne einen einzigen Ballverlust. Sein Trainer Thorsten Leibenath lobte: „Sein bisher bestes Spiel im orangenen Trikot.“

Pit Meier

