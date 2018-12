vor 16 Min.

Ratiopharm Ulm quält sich zum Sieg Basketball Ulm

Die Ulmer (am Ball Patrick Miller gegen Erik Murphy) taten sich lange Zeit schwer, aber wenigstens gewannen sie.

Das beste, was es über das Spiel zwischen Ulm und Frankfurt zu sagen gibt: Ulm hat es mit 82:72 gewonnen.

Schön war es nicht und eine Heldentat war es auch nicht. Die Skyliners hatten wegen des Ausfalls von Jonas Wohlfarth-Bottermann und Leon Kratzer mit Erik Murphy nur noch einen Center. Auch Brady Haslip war in der Ratiopharm-Arena nicht dabei und nachdem Trae Bell-Haynes Mitte des zweiten Viertels umgeknickt war, hatte Frankfurt auch keinen Aufbauspieler mehr.

Die Ulmer taten sich in voller Zwölferbesetzung trotzdem unheimlich schwer in einem wenig attraktiven Spiel mit vielen Fouls, zahlreichen Unterbrechungen und schlechten Trefferquoten. Bis zum Beginn des letzten Viertels war es deswegen immerhin spannend auf allerdings ganz niedrigem Niveau. Mit einem 10:0-Lauf zu Beginn dieses Schlussabschnitts zum 66:57 konnten die Ulmer immerhin eine Blamage gegen die Frankfurter Rumpfmannschaft vermeiden, bei der Team-Senior Quantez Robertson durchspielte und der ganz am Ende dann auch die Körner ausgingen.

Beste Ulmer Werfer waren Dwayne Evans mit 20 und Javonte Green mit 16 Punkten.

