Ratiopharm Ulm verpasst den Einzug ins Pokal-Finale

Nach starkem Beginn sind die Ulmer Basketballer gegen Oldenburg wieder zu inkonsequent und geben die Chance auf das Pokal-Finale her.

Die doppelte Überraschung gegen Oldenburg ist den Ulmer Basketballern verwehrt worden. Nachdem das Team von Trainer Jaka Lakovic vor rund einem Monat gegen Oldenburg in der Liga gewonnen hatte, verpasste es am Sonntag den Finaleinzug im BBL-Pokal durch eine 76:84-Niederlage gegen die Niedersachsen. In der Begegnung der beiden Teams vor rund einem Monat stand vor allem das Duell zwischen Ulms Zoran Dragic mit dem Oldenburg-Routinier Rickey Paulding im Fokus.

Weil das der Ulmer seinerzeit klar für sich entschieden hatte und sich eine Fortsetzung des Zweikampfes am Sonntag somit förmlich anbot, galt der Blick auch wieder den beiden. Doch wie das Endergebnis fiel auch dieses Duell klar aus. Paulding erzielte 21 Punkte, Dragic nur sechs.

Auf dem Parkett war das, was die Teams zeigten, zunächst nur Stückwerk. Oldenburg verschaffte den Ulmern in der eigenen Zone viel Freiraum, weil sie Ulms Spielmacher Killian Hayes teils zu zweit angingen und so Lücken freigaben. Ulm wiederum nutzte die noch zu inkonsequent, weil sich das Team in der gegnerischen Zone zu viele Fehler erlaubte. Mal fing Andreas Obst ein Zuspiel unter dem Korb nicht, mal vergab Derek Willis einen Korbleger und den ein oder anderen Fehlpass gab es auch. Oldenburg ging zwar mit einer knappen 19:17-Führung in die erste Viertelpause, fehlerfrei und ihrer Favoritenrolle gerecht blieben sie aber nicht.

BBL-Pokal: Ulmer Basketballer scheiden nach Niederlage gegen Oldenburg aus

Dass die Ulmer am Ende der ersten zehn Minuten und besonders zu Beginn der zweiten aufdrehten und starken Basketball zeigten, machte die Sache nicht leichter für die Gäste. Dank eines viertelübergreifenden 12:0-Laufs drehte Ratiopharm Ulm das Spiel zu einem 24:19. Den Zuschauern in der Neu-Ulmer Arena gefiel das natürlich. Das Problem war nur, dass sich auch die Basketballer zu schnell damit zufrieden gaben. Wenig später waren sie so unkonzentriert, dass Oldenburg zu einem 15:0-Lauf ansetzen und wiederum das Spiel zum 38:31 drehen konnte.

Initiatoren des ganzen waren der starke Braydon Hobbs und die Ulmer Defensive. Ersterer klaute sich die Bälle wo es nur ging und die Abwehrleute gaben den Ballbesitz allzu leichtfertig her. Es passte zur Dramaturgie des Spiels, dass sich die Gastgeber aber fingen und auf 44:45 zur Halbzeitpause verkürzten. Genauso passte es aber auch, dass Oldenburg nur wenige Minuten nach Wiederbeginn auf 54:44 erhöhte. Das Ulmer Aufbäumen drohte zur Momentaufnahme zu verkommen und schuld daran waren die vielen Fehler im Spielaufbau und die im Vergleich zum Gegner schlechtere Wurfquote.

Zoran Dragic punktete nicht ansatzweise wie gewohnt und das offenbarte, wie abhängig die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic derzeit von dem Slowenen ist. Oldenburg war besser und für die Ulmer rächte sich wieder einmal, dass sie ihre Leistung nicht konsequent über die Zeit brachten. Gegen die Niederlage stemmte sich vor allem Tyler Harvey, der sich zusammen mit Grant Jerrett zum Ulmer Topscorer mauserte (je 13 Punkte).

Im letzten Viertel war trotzdem schnell klar, dass das nichts werden wird mit dem Finaleinzug der Ulmer Basketballer. Allerspätestens eine Minute vor Ende war beim Stand von 70:84 klar, dass das Endspiels des Pokals ohne die Ulmer stattfinden wird – verdientermaßen.

