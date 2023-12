Basketball

Der deutsche Meister Ratiopharm Ulm beendet das Jahr standesgemäß

Plus Ratiopharm Ulm gewinnt das letzte Spiel des Jahres gegen den MBC klar. Ein Spieler gibt allerdings weiterhin Rätsel auf.

Es war das bisher beste und erfolgreichste Jahr in der Geschichte von Ratiopharm Ulm. Beendet hat es der deutsche Basketball-Meister standesgemäß mit einem klaren 107:75-Sieg beim MBC. Von der Müdigkeit der vergangenen Wochen war dabei am Freitagabend so gut wie nichts mehr zu spüren.

Es dauerte in der Stadthalle Weißenfels nur etwas mehr als anderthalb Minuten, bis die Ulmer die Angelegenheit unter Kontrolle hatten. Nach der 7:6-Führung des MBC zog der deutsche Meister weg auf 22:9 und bis zum Ende dieses Spielabschnitts sogar auf 33:19. Und was war das für ein Viertel vor allem von Trevion Williams: Sieben Punkte, vier Rebounds, jeweils zwei Korbvorlagen und Ballgewinne. Bei seiner Mannschaft funktionierte in der Defensive zwar nicht alles, aber die Ulmer Offensiv-Maschinerie rollte weiterhin mit Williams und auch dann, wenn der 2,06-Meter-Mann auf der Bank saß. Zur 60:39-Pausenführung des deutschen Meisters steuerte beispielsweise auch Philipp Herkenhoff 14 Punkte bei nur einem Fehlversuch aus dem Feld in lediglich siebeneinhalb Minuten Einsatzzeit bei. Ganz so dominant waren die Ulmer im dritten Viertel nicht mehr, der Vorsprung schmolz zwischendurch auf zwölf Punkte (66:54). Aber es war letztlich nur ein ganz kurzer Wackler, ernsthaft in Gefahr geriet dieser Auswärtssieg nie mehr auch nur ansatzweise. Es wurde ganz im Gegenteil am Ende dann doch wieder sehr deutlich.

