Doping-Agentur: Karim Jallow von Ratiopharm Ulm droht lange Sperre

Plus Die Doping-Agentur Nada bestätigt ein Verfahren gegen den Basketball-Nationalspieler, der beim frisch gebackenen deutschen Meister unter Vertrag steht.

Die „Bild“ hat am frühen Dienstagnachmittag zuerst berichtet, ein paar Stunden später hat die Nationale Anti-Doping Agentur (Nada) auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt: Gegen Karim Jallow von Ratiopharm Ulm wurde wegen drei Meldepflicht- und Kontrollversäumnissen innerhalb von zwölf Monaten ein Verfahren eingeleitet. Dem Basketball-Nationalspieler vom frisch gebackenen deutschen Meister droht damit eine Sperre von mindestens einem Jahr, die Regel sind gemäß der Bestimmungen sogar zwei Jahre.

Konkret geht es darum: Sportler aus dem Test-Pool sind dazu verpflichtet, für jeden Tag ein 60-minütiges Zeitfenster anzugeben, in dem sie für Doping-Kontrolleure erreichbar sind. Bei Jallow hat das offensichtlich innerhalb von zwölf Monaten dreimal nicht funktioniert, im Fachjargon werden derartige Verstöße „Strikes“ genannt. Die Nada hat das gegenüber unserer Redaktion schriftlich bestätigt, sie gibt aber mit Verweis auf das laufende Verfahren keine weiteren Erläuterungen oder Kommentare ab. Wohl aber verweist die Agentur auf die generellen Bestimmungen. Eine Sperre von zwei Jahren ist demnach die Regel, ein Jahr ist das Minimum. Dabei kommt es auch gar nicht darauf an, ob ein Sportler tatsächlich gedopt oder ob er wie wohl Jallow gegen Melde- und Kontrollbestimmungen verstoßen hat.