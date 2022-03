Eurocup: Ulmer Wiedersehen mit CJ Harris im Osten Frankreichs

Am Wochenende hatten die Basketballer von Ratiopharm Ulm spielfrei. Jetzt geht es wieder auf Reise. Warum das Spiel in Bourg en Bresse richtungsweisend im Eurocup ist.

Für die Basketballer von Ratiopharm Ulm geht es mal wieder auf Reise. Im Eurocup treten die am Dienstagabend (20 Uhr) bei JL Bourg en Bresse im Osten Frankreichs an, knapp 70 Kilometer nordöstlich von Lyon. Das letzte Aufeinandertreffen liegt schon einige Monate zurück: Mitte Dezember vergangenen Jahres setzten sich die Ulmer zu Hause mit 96:86 durch. Trainer Jaka Lakovic spricht im Vorfeld von einer richtungsweisenden Partie.

Der Slowene sagt: „Wir erwarten ein sehr schweres Spiel, auch, weil es für beide Teams von großer Bedeutung ist. Es stehen nur noch drei Spiele aus und alle Teams wollen sich noch eine gute Ausgangslage für die Play-offs verschaffen.“

Trainer Jaka Lakovic warnt vor den Qualitäten der Gastgeber

Aber was Mitte Dezember galt, das wird auch am Dienstag Bestand haben: „Bourg en Bresse spielt sowohl offensiv als auch defensiv sehr diszipliniert. Wir müssen uns in allen Mannschaftsteilen solide präsentieren und sehr konzentriert agieren“, sagt Lakovic. Besonders aufpassen müssen seine Schützlinge auf Alexandre Chassang, Maxime Courby, Corentin Falcoz, Axel Julien und Calvin Harris Jr. – sie sind vor allem aus der Distanz brandgefährlich und mit Trefferquoten von jeweils über 50 Prozent recht effektiv. Mit CJ Harris gibt es ein Wiedersehen für die Ulmer: Der US-Amerikaner lief in der Saison 2014/2015 für Ratiopharm auf.

Auch in der französischen Liga hat Bourg en Bresse derzeit Probleme

Trotz aller Qualitäten hat Bourg en Bresse derzeit Schwierigkeiten. Im nationalen und internationalen Wettbewerb haben die Franzosen nur zwei der letzten fünf Partien gewonnen. In der Liga sind sie Vorletzter, im Eurocup rangieren sie auf Rang zehn. Lakovic warnt dennoch: „Genug Qualität im Kader ist für den Sprung in die Play-offs aber vorhanden.“