vor 32 Min.

Ratiopharm Ulm: Auf die Ersatzbank hat Sindarius Thornwell keine Lust mehr

Plus Sindarius Thornwell bekam in der NBA nur noch wenig Einsatzzeiten, deshalb wechselte er nach Ulm. Am Freitag geht es für ihn mit dem Team nach Gießen.

Von Stephan Schöttl

Der Mensch klammert sich für gewöhnlich an Erinnerungen. Das Bindeglied zwischen Erlebtem in der Vergangenheit und Möglichkeiten für die Zukunft. Meistens sind es freilich positive Ereignisse. Die Basketballer von Ratiopharm Ulm denken beispielsweise gerne an das letzte Auswärtsspiel bei den Jobstairs Gießen 46ers zurück.

