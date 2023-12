Basketball

vor 18 Min.

Ratiopharm Ulm fehlt es an Energie

Plus Die Schlagzahl ist hoch, die Personaldecke ist weiterhin dünn. Auch deswegen setzt es im Eurocup gegen Ankara eine Niederlage.

Von Pit Meier

Der 2,09-Meter-Mann Philipp Herkenhoff sprach hinterher Klartext: "Wir spielen in den letzten Spielen generell keinen guten Basketball. Es fehlt uns an Energie." Die Schlagzahl in den diversen Wettbewerben ist eben weiterhin hoch, die Personaldecke ist dünn. Die Konsequenz war eine 79:85-Niederlage der eigentlich favorisierten Mannschaft von Ratiopharm Ulm im Eurocup gegen Ankara.

Die eigentlich allmählich erwartete Entlastung verzögert sich weiter. Robin Christen wollte eigentlich nach seiner Knie-Operation noch in diesem Jahr sein Comeback feiern. Das Jahr ist so gut wie vorbei, Christen saß auch am zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Ankara noch im Trainingsanzug auf der Bank. Neben Dakota Mathias, der wegen einer von Vereinsseite als leicht bezeichneten Fußverletzung jetzt auch schon wieder zwei Wochen raus ist. Der Rest der Kapelle muss das Programm in Bundesliga, Pokal und Eurocup wuppen. Das kostet sicher Kraft und Energie, möglicherweise auch Konzentration. Trainer Anton Gavel bescheinigte seinen Schützlingen jedenfalls nach dem Spiel gegen Ankara, dass sie schlechte Entscheidungen getroffen hätten.

