21:35 Uhr

Ratiopharm Ulm: Per Günthers Sahnetag in der Heimat

Ulms Kapitän Per Günther war in Gießen zweitbester Werfer seines Teams.

Plus Ratiopharm Ulm jubelt bei den 46ers in Gießen über den fünften Auswärtssieg der Saison. Beim 87:76 trumpft vor allem Routinier Per Günther groß auf.

Von Stephan Schöttl

Per Günther im Gießener Trikot? Um ein Haar wäre es damals so weit gekommen. Er habe, erzählte er nach dem 87:76-Auswärtssieg von Ratiopharm Ulm bei den Jobstairs 46ers Gießen, als 20-Jähriger zwei Angebote für einen Profivertrag vorliegen gehabt. Eines aus Ulm, das andere aus Gießen. Günther hatte sich 2008 gegen seine Geburtsstadt entschieden, schlug stattdessen an der Donau seine Zelte auf und wurde dort über die Jahre zum Kapitän und zur unumstrittenen Identifikationsfigur. Am Freitagabend war er ein letztes Mal in seiner Karriere zu Gast in Gießen.

