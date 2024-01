21:17 Uhr

Erfolgreicher Start ins Basketball-Jahr für Ratiopharm Ulm

Plus Der deutsche Meister hat aber eine Halbzeit lang Probleme mit Braunschweig. Dafür mag es auch personelle Gründe geben.

Von Pit Meier

Das letzte Spiel im alten Jahr gegen den MBC war ein reines Vergnügen für den deutschen Basketball-Meister, das erste Spiel im neuen Jahr war etwas mehr Arbeit für Ratiopharm Ulm. Am Ende reichte es am Dienstagabend gegen Braunschweig trotzdem zu einem letztlich sehr sicheren 90:73-Heimsieg, bei dem die Ulmer allerdings eine Halbzeit lang Mühe hatten. Was vielleicht auch daran liegt, dass ihre Rotation noch ein bisschen kürzer geworden ist. Dakota Mathias und Robin Christen fehlen weiterhin, gegen Braunschweig fiel zusätzlich auch Philipp Herkenhoff aus.

Ein Offensivspektakel war es zunächst nicht. 15:11 für Ulm hieß es nach einem ersten Viertel, in dem beide Mannschaften viele leichte Punkte liegen ließen, in dem nicht viel zusammen lief und in dem sich die Trefferquoten aus dem Feld unterhalb der 40-Punkte-Marke bewegten. Ein bisschen besser wurde es anschließend bei den Ulmern, deren 38:32-Führung zur Halbzeit aber durchaus schon ein höher hätte ausfallen können, wäre nicht vor allem L. J. Figueroa auch im zweiten Spielabschnitt sehr freigiebig mit seinen Wurfchancen umgegangen.

