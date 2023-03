vor 2 Min.

Jetzt darf Pacome Didiet für Ratiopharm Ulm in der Bundesliga spielen

Plus Der Ulmer Kapitän Tommy Klepeisz schwärmt schon von Pacome Dadiet. Für ihn und seine Ulmer Mannschaft geht es jetzt um mehr als einfach nur einen Sieg.

Von Pit Meier

Österreich ist alles andere als eine Weltmacht im Basketball, in Europa gehört die Auswahl aus der Alpenrepublik nicht einmal zu den Top-30. Ein Spieler wie Tommy Klepeisz wäre in dieser Nationalmannschaft normalerweise gesetzt. Auf die Spiele gegen Polen und Kroatien hat der Kapitän von Ratiopharm Ulm aber verzichtet. Wichtiger war für Klepeisz in den vergangenen zweieinhalb Wochen ein bisschen Erholung von der Doppelbelastung aus Bundesliga und Eurocup – und natürlich die Vorbereitung auf das wichtige Spiel in Würzburg am Freitag (20.30 Uhr). Und auch wenn er es nicht so deutlich sagen will: Ein bisschen klingt durch, dass die österreichische Nationalmannschaft für ihn auch in Zukunft nicht (mehr) die absolute Priorität haben wird: „Da sind jetzt die jungen Leute in der Verantwortung.“

