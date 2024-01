Neu-Ulm

18.01.2024

Ratiopharm Ulm: Kleiner Kader, keine Körner

Plus Ulm dominiert über drei Viertel und verliert im Eurocup trotzdem gegen Cluj-Napoca. Dabei schwächen sich die Gäste aus Rumänien in einer hässlichen Szene selbst.

Von Pit Meier

Es war alles andere als einfach, dieses Spiel noch zu verlieren. Ratiopharm Ulm hat es trotzdem geschafft. Der deutsche Meister kontrollierte und dominierte die Partie im Eurocup gegen den rumänischen Serienmeister Cluj-Napoca über drei Viertel, er führte noch im dritten Spielabschnitt mit bis zu 17 Punkten und kassierte dennoch am Ende eine 81:85-Heimniederlage. Die nahe liegende Erklärung: Der kleine Ulmer Kader hat keine Körner mehr.

Über weite Strecken dieser Partie vor mehr als 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern schien sich eigentlich nur die Frage zu stellen, ob es für Ulm nach der Elfpunkte-Niederlage im Hinspiel auch für den direkten Vergleich reichen würde. Auch diesbezüglich sah es gut aus, ganz besonders nach einer hässlichen Szene anderthalb Minuten vor der Halbzeit, in der die Gäste sich selbst erheblich schwächten. Tommy Klepeisz lag am Boden, D. J. Seeley stieg über ihn drüber und verabreichte dem Ulmer Kapitän bei dieser Gelegenheit noch einen Tritt. Das sah sehr nach Absicht aus – auch für die Schiedsrichter, die den früheren Bayern-Profi für diese Aktion mit einer Disqualifikation bestraften. Klepeisz blieb unverletzt und Ulm ging mit einem 51:36-Vorsprung in die Kabine, was auch an einem famosen ersten Viertel von L. J. Figueroa lag. Der Mann aus der Dominikanischen Republik machte in diesem Spielabschnitt 15 Punkte. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass im weiteren Spielverlauf nur noch zwei dazu kamen.

