Ratiopharm Ulm gewinnt das erste Spiel

Plus Der deutsche Meister startet erfolgreich in die neue Saison der Basketball-Bundesliga. Dabei hat ein wichtiger Mann noch gefehlt.

Von Pit Meier

Der deutsche Meister ist zurück auf dem Feld und er hat gleich mal eine Duftmarke gesetzt: Im Saison-Eröffnungsspiel der Basketball-Bundesliga feierte Ratiopharm Ulm gegen Chemnitz einen soliden 90:85-Sieg.

Gänsehaut-Atmosphäre schon vor Beginn des Spiels. Zunächst gab es noch eine letzte Ehrung aus der Meistersaison nachzuholen: Tommy Klepeisz wurde als beliebtester Spieler der Basketball-Bundesliga ausgezeichnet, womit der Ulmer Kapitän auch in dieser Hinsicht die Nachfolge des früheren Seriensiegers Per Günther angetreten hat. Währenddessen und danach schwelgten die Besucherinnen und Besucher noch einmal in Erinnerungen an die deutsche Meisterschaft, an diese rauschhaften Tage im Juni.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

