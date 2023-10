19:09 Uhr

Ratiopharm Ulm schlägt Alba Berlin erneut

Plus In den Play-offs der vergangenen Saison hat sich Ratiopharm Ulm bereits durchgesetzt, jetzt schlägt sie die Mannschaft aus der Hauptstadt schon wieder.

Von Pit Meier

In der Viertelfinalserie der vergangenen Saison hat Ratiopharm Ulm auf den Weg zum Titelgewinn Alba Berlin ausgeschaltet. Im dritten Punktspiel der neuen Saison ging es noch um weit weniger und dennoch war es eine Art Revanche zwischen dem deutschen Basketball-Meister und dem früheren Serienmeister. An der Hierarchie hat sich nichts geändert: Ulm gewann erneut, diesmal mit 100:88.

Die 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer in der ausverkauften Arena brauchten diesmal ein bisschen Geduld. Wegen eines Defekts an der Anzeigetafel begann das Spiel mit mehr als zehn Minuten Verspätung. Die Mannschaften steckten die Verzögerung zunächst unbeeindruckt weg, Alba und die erneut ohne die beiden Knie-Patienten Robin Christen und Philipp Herkenhoff spielenden Ulmer beharkten sich in den ersten Minuten auf Augenhöhe. Aber bei Berlin kann das manchmal bekanntlich sehr schnell gehen: Die Mannschaft aus der Hauptstadt um ihren Weltmeister Johannes Thiemann zog zum Ende des ersten Viertels dank einiger Ulmer Defensiv-Wackler auf zehn Punkte weg (27:17) und ging mit einem 27:20-Vorsprung in die erste kurze Pause. Die letzten Sekunden des zweiten Spielabschnitts gehörten dafür dem deutschen Meister, der sich durch einige umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen nicht aus dem Konzept bringen ließ und sich nach einem zwischenzeitlich erneut zweistelligen Rückstand bis zur Halbzeit wieder auf 49:52 heran robbte - und das, obwohl Ulm vor der großen Pause nur einen einzigen Freiwurf zugesprochen bekam und den vergab Georginho. Zum Vergleich: Die Albatrosse durften siebenmal an die Linie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

