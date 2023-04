06:06 Uhr

Ratiopharm Ulm spielt gegen Bayern München

Plus Basketballprofi Brandon Paul interessiert sich wenig für Fußball, vor der Weltmarke hat er deswegen keine Angst. Warum das in dieser Saison auch gar nicht angebracht ist.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Fußball ist für viele Amerikaner ja immer noch so etwas wie eine exotische Randsportart. Zum Beispiel für Brandon Paul. Als er in Griechenland und in Spanien gespielt hat, da hat er sich zwar gelegentlich Spiele von Olympiakos Piräus oder vom FC Barcelona angeschaut, verrät der Basketballprofi von Ratiopharm Ulm: „Aber ganz ehrlich: Allzu sehr interessiert mich das nicht. Bei einem Fußballquiz würde ich schlecht abschneiden.“ Was ja von Vorteil sein kann beim Bundesliga-Heimspiel der Ulmer gegen die Basketball-Filiale des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag (19 Uhr). Paul und wahrscheinlich auch sein Landsmann Josh Hawley haben zumindest keine Angst vor dem Namen der Weltmarke FC Bayern München.

Die Frage ist, ob man vor den Basketball-Bayern in dieser Saison überhaupt Angst haben muss. Im nationalen Tableau liegt der Bundesliga-Krösus nur auf Platz drei und nach vorne dürfte kaum noch etwas gehen. Die Bayern haben beispielsweise zweimal gegen Bonn verloren und sogar zweimal gegen Hamburg, das Heimspiel mit beinahe 20 Punkten Differenz. International geht noch viel weniger. Zuletzt fünf Niederlagen in Folge in der Euroleague, Tabellenplatz 15 in der kontinentalen Königsklasse, die Play-offs in unerreichbar weiter Ferne – all das kann schwerlich der Anspruch einer sportlichen Weltmarke sein. Auf der anderen Seite haben die Bayern ihr wahres Potenzial immer wieder mehr als nur angedeutet. Im Februar zum Beispiel mit dem Pokalsieg und der knappen Zweipunkte-Niederlage gegen den FC Barcelona. Der Ulmer Trainer Anton Gavel zieht daraus diese Schlussfolgerung: „Man weiß nicht, was man kriegt.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen