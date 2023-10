17:58 Uhr

Ratiopharm Ulm verliert hoch gegen Ludwigsburg

Juan Nunez (rechts) feierte gegen Ludwigsburg sein Comeback - es war der einzige positive Aspekt an diesem Basketball-Abend.

Plus Im fünften Bundesligaspiel erwischt es den deutschen Meister zum ersten Mal und das gleich heftig. Es gibt nur eine gute Nachricht.

Von Pit Meier

Im fünften Spiel dieser Bundesligasaison hat es Ratiopharm Ulm zum ersten Mal erwischt: Der deutsche Basketball-Meister verlor das württembergische Derby gegen Ludwigsburg klar mit 70:99.

Eine (einzige) gute Nachricht für die Ulmer Anhängerschaft gab es immerhin vor Spielbeginn: Juan Nunez feierte nach kurzer Verletzungspause sein Comeback, auf der Position des Spielmachers startete aber nach seiner überzeugenden Vorstellung im Eurocup gegen Ankara erneut der Brasilianer Georginho. Nach fünf Minuten kam dann Nunez für ihn, der 19-jährige Spanier führte sich mit einem schwierigen Korbleger auch gleich gut ein. Zum Ende des ersten Viertels standen für Nunez bereits sieben Punkte zu Buche, Ulm führte zu diesem Zeitpunkt mit 20:14. Die Trefferquote aus dem Feld und von der Freiwurflinie allerdings war schon in der kompletten ersten Halbzeit bescheiden. Knapp drei Minuten vor der großen Pause schaffte Ludwigsburg den 32:32-Ausgleich und erzielte per Bonus-Freiwurf die 33:32-Führung. Ein paar Punkte packte der württembergische Rivale dann noch drauf zum 39:32, in die Kabine ging es beim Stand von 39:35 für Ludwigsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

