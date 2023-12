vor 11 Min.

Ratiopharm Ulm zieht ins Top-Four des Basketball-Pokals ein

Plus Sieg im Viertelfinale gegen Chemnitz. Jetzt hoffen alle Fans, dass das Turnier im Februar wieder in der Ratiopharm-Arena ausgetragen wird.

Von Pit Meier Artikel anhören Shape

Die erste Niederlage in dieser Saison hat Chemnitz Ende September in der Bundesliga gegen Ratiopharm Ulm kassiert. Es folgten wettbewerbsübergreifend 17 Siege nacheinander, aber am Samstag hat es Chemnitz ein zweites Mal erwischt und das erneut gegen die Ulmer. Für die war dieser 87:78-Sieg der deutlich wichtigere, denn damit zogen sie ins Top-Four des deutschen Basketball-Pokals ein und spielen dann erneut um einen Titel. Dass dieses Turnier im Februar des kommenden Jahres zum insgesamt dritten Mal in der Ratiopharm-Arena ausgetragen wird, das können sich nicht nur die Fans des deutschen Meisters sehr gut vorstellen.

Das erste Viertel, es war der Spielabschnitt des zuletzt so heftig kriselnden Georginho. Der Brasilianer traf zwei Dreier und erzielte insgesamt zehn Punkte ohne Fehlversuch aus dem Feld. Seine Ulmer Mannschaft ging trotzdem nur mit einer hauchdünnen 22:20-Führung in die erste kurze Pause. Dann herrschte dreieinhalb Minuten lang in der Offensive völlige Funkstille beim deutschen Meister, bei dem Tommy Klepeisz und Tobias Jensen in dieser Phase zwei eigentlich ganz leichte Korbleger vergaben. Chemnitz bedankte sich mit einem 8:2-Lauf zu Beginn des zweiten Viertels zu einer eigenen 28:24-Führung. Nach einer Auszeit des Ulmer Trainers Anton Gavel waren seine Schützlinge dann wieder in der Spur, zur Halbzeit hieß es 39:39 - auch deswegen, weil der Chemnitzer Deandre Lansdowne mit seinem Verzweiflungs-Dreier aus der eigenen Hälfte um Bruchteile von Sekunden zu spät dran war. Die Ulmer hatten also zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen Glück mit der Uhr. Im Eurocup am Mittwoch hätte ein Dreier des Gegners den Sieg von Trient bedeutet, auch dieser Treffer zählte nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen