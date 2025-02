US-Medien: Sabally wechselt in WNBA von Dallas nach Phoenix

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally spielt nach übereinstimmenden Berichten US-amerikanischer Medien künftig für die Phoenix Mercury in der WNBA. Deutschlands beste Basketballerin hatte in den vergangenen Wochen klargemacht, dass sie nicht mehr für die Dallas Wings spielen will und einen Wechsel anstrebt. Involviert in den Deal sind laut ESPN und «The Athletic» insgesamt drei Teams. Neben den Wings und den Mercury sind das auch die Indiana Fever.

Sabally hatte zuletzt deutlich gemacht, dass sie zu einem Team wechseln will, das einen großen Fokus auf die Rahmenbedingungen legt. Die Mercury haben im vergangenen Sommer ein neues Trainingsgelände im Wert von 100 Millionen US-Dollar in Betrieb genommen.

Ganze Profi-Karriere bislang in Dallas

Die 26-Jährige aus Berlin war 2020 an zweiter Stelle des Drafts von den Dallas Wings ausgewählt worden und hatte seither für das Team in Texas gespielt. Chancen auf die Meisterschaft hatte das junge Team in dieser Zeit nie. Die vergangene Saison verpasste Sabally wegen einer Schulterverletzung fast komplett, war rechtzeitig für die Olympischen Spiele aber fit. Dort erreichte sie mit Deutschland das Viertelfinale.

Saballys jüngere Schwester Nyara Sabally spielt ebenfalls in der WNBA und holte mit den New York Liberty in der vergangenen Saison die Meisterschaft.