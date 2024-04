Vorzeitiges Euroleague-Aus für Bayern München

Der deutsche Pokalsieger verliert sein letztes Heimspiel auf internationalem Parkett gegen Panathinaikos Athen. Das Ausscheiden der Münchner nach der Hauptrunde war schon kurz zuvor besiegelt.

Die Bundesliga-Basketballer des FC Bayern München haben die Play-Ins in der Euroleague vorzeitig verpasst. Der deutsche Pokalsieger verlor sein letztes Heimspiel in der Hauptrunde gegen Panathinaikos Athen mit 75:82 (36:40).

Das Aus des Tabellen-15. auf internationalem Parkett stand schon vor der Schlusssirene fest: Der Zehnte Anadolu Efes Istanbul triumphierte im Stadtderby bei Fenerbahce mit 82:80 (32:36) und wäre damit für die Münchner auch im Erfolgsfall nicht mehr einzuholen gewesen.

Letztes Spiel gegen AS Monaco

Topscorer vor 6500 Fans im ausverkauften BMW Park waren bei den Gastgebern Nick Weiler-Babb mit 15 und Serge Ibaka mit 14 Punkten. Bei den Griechen führte Kendrick Nunn mit 17 Zählern das Ranking vor Juancho Hernangomez (14) an.

Obwohl das Scheitern der Münchner im kontinentalen Wettbewerb schon während des vierten Viertels in der Ferne besiegelt wurde, kämpfte das Team von Trainer Pablo Laso weiter mit großem Willen darum, dem Heimpublikum noch etwas Positives zu bieten. Mitte des letzten Abschnitts eroberten sich die Bayern die Führung zurück, die sie vor der Pause trotz starker Defensive durch kleine Nachlässigkeiten verspielt hatten. Doch am Ende drehte der Favorit noch einmal auf und verhinderte eine Überraschung.

Die noch ausstehende letzte Partie am 11. April beim Topteam AS Monaco hat für die Münchner keinen sportlichen Wert mehr. Am Sonntag geht es für sie in der Bundesliga weiter, wo sie als Tabellenführer die Löwen aus Braunschweig erwarten.

(dpa)