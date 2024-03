Basketball

21:32 Uhr

Warum dem TV Augsburg der Spielrhythmus fehlt

Plus Die Basketballerinnen des TV Augsburg spielen nach dem Aus in den Play-offs um den fünften Platz in der 1. Regionalliga. Die Vorbereitung ist für Spielertrainerin Mirijam Unger schwierig.

Von Johannes Graf

Blickt Mirijam Unger auf den Ausklang dieser Saison, wirkt sie zwiegespalten. Einerseits freut sie sich, noch spielen zu können und unter Wettkampfbedingungen jungen Spielerinnen reichlich Einsatzzeit verschaffen zu können. Andererseits hat die Trainerin des TV Augsburg mit personellen Problemen und fehlendem Spielrhythmus zu kämpfen. "Ich finde das etwas ungeschickt, die Wochenenden zu planen, ist derzeit schwierig", betont Unger.

In den Play-offs der 1. Regionalliga kommt es wegen des Spielmodus wiederholt zu Verschiebungen. Im Viertelfinale spielten die Augsburgerinnen noch im Best-of-Three-System – zwei Siege in drei Spielen waren nötig –, in den Platzierungsrunden gilt Best-of-Two. Heißt: Hin- und Rückspiel werden zusammengezählt. Wer nach zwei Begegnungen mehr Punkte hat, spielt um Rang fünf. Wer weniger hat, um Rang sieben. Für die Basketballerinnen aus Augsburg bedeutet das, dass sie ein 76:77 gegen USV TU Dresden aufholen müssen. Für Unger ist nach der Heimniederlage im Hinspiel bei Weitem noch nichts verloren. "Wenn man so will, ist jetzt die erste Halbzeit gespielt", so die ehemalige Erstligaspielerin. Im Rückspiel sei noch alles möglich, ergänzt sie.

