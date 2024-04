Weiss: Bedeutung von Frauensport unglaublich gestiegen

Deutschland ist bei Olympia in den Mannschaftssportarten stark vertreten. Der Basketball-Präsident lobt vor allem die Entwicklung der Frauen-Teams.

Der Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), Ingo Weiss, hält das deutsche Frauen-Nationalteam für ein Symbol des Aufstiegs von Frauensport in Deutschland.

"Sie gehen mit gutem Beispiel voran. Nach der Männer-EM 2022 haben wir sehr viele Mädchen bekommen, die auch Basketball spielen wollten. Das ist schon eine phänomenale Entwicklung. Das zeigt mir, dass die Bedeutung des Frauensports in Deutschland unglaublich gestiegen ist", sagte Weiss der Deutschen Presse-Agentur.

Erstmals in der Geschichte haben sich die Basketballerinnen für Olympia qualifiziert. Nach dem Turnier in Lille und Paris gibt es in den kommenden Jahren weitere Höhepunkte. 2025 findet eine EM-Vorrundengruppe in Hamburg statt, 2026 die ganze WM in Berlin. "Natürlich wollten wir auch Events in Deutschland. Da sind wir froh darüber und stolz darauf. Unser Ziel ist, dass wir da eine gute Rolle spielen werden", sagte der Funktionär.

Die erfolgreiche Qualifikation im brasilianischen Belem sei "das i-Tüpfelchen" des vergangenen Jahres unter Bundestrainerin Lisa Thomaidis gewesen, befand Weiss. Neben den Basketballerinnen sind bei Olympia auch die deutschen Handballerinnen, Fußballerinnen und Hockeyspielerinnen qualifiziert. Im Frauen-Basketball gilt Deutschland allerdings als Außenseiter.

(dpa)