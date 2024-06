Weiterer Deutscher in der NBA: Knicks wählen Hukporti

Auch Ariel Hukporti hat es in die NBA geschafft. Die New York Knicks haben den Ludwigsburger gewählt.

Nach Tristan da Silva hat auch der Ludwigsburger Basketballer Ariel Hukporti (22) den Sprung in die NBA geschafft. Mit dem 58. und letzten Pick der zweiten Draftrunde sicherten sich die New York Knicks die Dienste des 2,13 Meter großen Profis. Der Center, der 2002 in Stralsund geboren wurde, wechselte im Frühling nach Ludwigsburg. Bei den Knicks spielt in Isaiah Hartenstein ein weiterer Deutscher.

Der in München geborene Tristan da Silva war bereits in der ersten Runde von den Orlando Magic gewählt worden, er spielt künftig in einem Team mit den deutschen Basketball-Weltmeistern Franz und Moritz Wagner.

Beim Draft sichern sich die Teams der Reihe nach die Rechte an Nachwuchsspielern, können ihre Positionen oder Transferrechte aber auch als Teil von Wechsel-Geschäften an andere Mannschaften abgeben.

(dpa)