DBB-Coach Herbert: "Würde Nationalteam nicht verlassen"

Über Weltmeister-Trainer Gordon Herbert gibt es Spekulationen. Doch der Kanadier hat sich für die nähere Basketball-Zukunft klar festgelegt.

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat die Gerüchte um einen möglichen Wechsel in die Euroleague dementiert. "Niemand muss sich Sorgen machen. Ich würde die Nationalmannschaft nicht verlassen", sagte der 64 Jahre alte Herbert der "Bild".

Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet, dass es bereits Verhandlungen zwischen dem französischen Euroleague-Club Asvel Lyon-Villeurbanne und Herbert gebe. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) lässt die Gerüchte um den Weltmeister-Trainer bislang unkommentiert.

Herbert hat beim DBB einen Vertrag bis 2025 und verlängerte diesen schon vor der WM mit dem erstmaligen Titelgewinn in Manila. Die Olympischen Spiele in Paris 2024 sowie die in vier Ländern ausgetragene EM 2025 sind die nächsten Ziele der Weltmeister um Dennis Schröder und Franz Wagner. Eine Doppelfunktion als Bundestrainer und Vereinstrainer ist beim deutschen Verband eigentlich nicht vorgesehen. Herbert soll nach Informationen des "Hamburger Abendblatt" in diesem Fall auch bereit sein, nur Bundestrainer zu bleiben und Lyon abzusagen.

(dpa)