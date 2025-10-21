Wieder verletzt: Kleber verpasst NBA-Start mit den Lakers

Neuer Rückschlag für Maxi Kleber bei den Los Angeles Lakers: Der deutsche Basketball-Spieler verpasst den NBA-Saisonstart verletzungsbedingt. Die Lakers teilten mit, Kleber falle wegen einer Zerrung der schrägen Bauchmuskulatur aus. Er werde in etwa zwei Wochen erneut untersucht, hieß es.

Seit seinem Wechsel zu den Lakers ist der 33-Jährige wegen Verletzungsproblemen erst in einem Playoff-Spiel zum Einsatz gekommen. Der Würzburger war im Februar gemeinsam mit dem slowenischen Superstar Luka Doncic von den Dallas Mavericks zum 17-maligen Meister getauscht worden. Sein letztes Spiel für Dallas hatte Kleber am 25. Januar absolviert, als er sich eine Fraktur im Fuß zuzog.