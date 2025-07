Wiedervereinigung in NBA: Lillard bei den Trail Blazers

NBA-Profi Damian Lillard kehrt zu den Portland Trail Blazers zurück und bekommt nach turbulenten Wochen seinen großen Wunsch erfüllt. Der 35 Jahre alte Basketballer spielte bereits elf Jahre für das Team, ehe er vor zwei Jahren zu den Milwaukee Bucks wechselte, um dort mit Giannis Antetokounmpo aufzulaufen. Die Bucks zogen allerdings vor wenigen Wochen die Reißleine und gaben Lillard frei, der sich im April die Achillessehne gerissen hatte und womöglich die komplette kommende Saison ausfällt. Lillard postete ein Video aus der Kabine der Trail Blazers und zeigte sein Namensschild über einem Spind.

Angeblich soll Lillards Wunsch, große Teile der Reha in Portland bei seiner Familie absolvieren zu können, ein Faktor bei der Entscheidung der Bucks gewesen sein. In der NBA hatte die Trennung für große Verwunderung gesorgt, weil die Bucks dem Profi trotzdem in den kommenden fünf Jahren noch 113 Millionen US-Dollar an Gehalt auszahlen müssen. Durch die Umschichtung der finanziellen Verpflichtungen konnte Milwaukee allerdings Myles Turner unter Vertrag nehmen.

Seltenheit: Ohne Zustimmung verlässt Lillard Portland nicht mehr

In Portland bekommt Lillard laut Medienberichten einen Dreijahresvertrag im Wert von 42 Millionen US-Dollar. Er soll als einziger Spieler neben LeBron James von den Los Angeles Lakers zudem eine Klausel im Vertrag haben, die einen Wechsel ohne seine Zustimmung unmöglich macht. Das ist im US-Sport äußert selten. Lillard ist der Spieler mit den meisten Punkten in der Geschichte der Trail Blazers (19.376) und der einzige, dem in einer Partie mindestens 70 Punkte gelungen sind.