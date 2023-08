Basketball-WM 2023: Australien - Deutschland live im TV und Stream

In der Gruppenphase der Basketball-WM 2023 trifft Australien auf Deutschland. Wie die Live-Übertragung im TV und Stream abläuft, erfahren Sie hier.

Die Basketball-WM 2023 findet vom 25. August bis zum 10. September statt. Nach der letzten WM 2019 in China ist der Austragungsort in diesem Jahr dreigeteilt: Die Länder Japan, Indonesien und die Philippinen begrüßen insgesamt 32 Mannschaften, die um den Titel spielen. Eine davon ist das DBB-Team um Trainer Gordon Herbert. Das Finale findet am 10. September in der philippinischen Hauptstadt Manila statt.

Neben Japan und Finnland trifft die deutsche Auswahl auch auf Australien. Wann die Partie stattfindet und wie die Übertragung im TV und Stream abläuft, das erfahren Sie hier. Darüber hinaus präsentieren wir Ihnen eine kurze Bilanz beider Teams.

Australien gegen Deutschland bei der Basketball-WM 2023: Termin, Ort und Uhrzeit des Spiels

Schaut man auf den Spielplan der Basketball-Weltmeisterschaft 2023 dann zeigt sich, dass die Begegnung zwischen Australien und Deutschland am zweiten Spieltag der Gruppe E stattfindet. Genauer gesagt wird das Spiel heute am Sonntag, dem 27. August 2023 um 10.30 Uhr deutscher Zeit ausgetragen. Spielstätte ist die Okinawa-Arena im japanischen Okinawa.

Basketball-WM 2023: Übertragung von Australien - Deutschland heute live im TV und Gratis-Stream

Insgesamt finden vom 25. August bis zum Finale am 10. September 96 Spiele statt. Die komplette Übertragung der Basketball-Weltmeisterschaft 2023 in Japan, Indonesien und den Philippinen übernimmt der kostenpflichtige Streaming-Dienst MagentaSport. Ein Abonnement kostet momentan für Telekom-Kunden 12,95 Euro im Monat.

Dennoch müssen Basketball-Fans ohne monatliches Abonnement nicht gänzlich auf das Turnier verzichten. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden nämlich kostenfrei per Stream übertragen. Verfolgen können Sie diese auf der Website von MagentaSport.

Alle wichtigen Informationen zum heutigen Spiel Australien gegen Deutschland bei der Basketball-WM 2023 haben wir für Sie noch einmal in einer Übersicht zusammengefasst:

Spiel: Australien - Deutschland , 2. Spieltag der Gruppe E bei der Basketball-WM 2023

- , 2. Spieltag der Gruppe E bei der Basketball-WM 2023 Datum: Sonntag, 27. August 2023

Sonntag, 27. August 2023 Uhrzeit: 10.30 Uhr

10.30 Uhr Stadion: Okinawa Arena, Okinawa , Japan

Arena, , Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: MagentaSport

Übertragung im Live-Stream: MagentaSport

Basketball-WM 2023: Wie ist die Bilanz zwischen Australien und Deutschland?

Bisher trafen Australien und Deutschland sechs Mal aufeinander. Dies war zuletzt am 31.07.2021 bei den Olympischen Spielen der Fall, als Australien mit 89:76 gewann. Die deutsche Auswahl verlor alle sechs Spiele, was ein Punkteverhältnis in Höhe von 496:411 zu Gunsten der Australier ergibt.

Australien dürfte eindeutig der schwerste Gegner in der Gruppe E sein. Nach dem vierten Platz bei der WM 2019 in China gewannen sie bei den Olympischen Spielen 2021 Bronze. Das DBB-Team hingegen enttäuschte 2019 mit einem Aus in der Vorrunde. Bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr überraschte Deutschland hingegen und holte den dritten Platz.

In der Gruppe E, bestehend aus Japan, Australien, Finnland und Deutschland werden letztlich zwei Mannschaften in die Zwischenrunde einziehen.