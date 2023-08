Basketball-WM 2023: Deutschland - Finnland live im TV und Stream

Bei der Basketball-WM 2023 trifft Deutschland auf Finnland. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Termin, Uhrzeit und Übertragung im TV und Stream.

Nach der letzten Basketball-Weltmeisterschaft 2019 in China steht in diesem Jahr eine neue Austragung an. 2023 findet die WM in gleich drei Ländern statt: In Japan, Indonesien und den Philippinen. Neben Deutschland befinden sich in Gruppe E auch Finnland, Australien und Japan. Das Auftaktsspiel von Deutschland gegen Japan gewann die DBB-Auswahl um Trainer Gordon Herbert mit 81:63. Auch im zweiten Spiel gegen Australien konnte sich das deutsche Team mit 85 zu 82 durchsetzen. Als letzter Gegner in der Gruppenphase ist Finnland an der Reihe. Die Skandinavier verloren ihr Auftaktspiel gegen Australien mit 98:72 und konnten auch gegen Japan keinen Sieg verbuchen.

Alle wichtigen Informationen um das dritte Gruppenspiel der deutschen Basketballnationalmannschaft gegen Finnland haben wir für Sie. Dazu gehören selbstverständlich der Termin und Ort sowie die Uhrzeit der Begegnung. Wie läuft die Übertragung von Deutschland gegen Finnland und gibt es das Spiel im Free-TV zu sehen? Auch die Antwort auf diese Frage gibt es hier.

Deutschland - Finnland in der Gruppenphase der Basketball-WM: Termin, Ort und Uhrzeit

Der Spielplan für die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 in Japan, Indonesien und den Philippinen verrät, dass die Gruppenphase für die deutsche Auswahl vom Freitag, dem 25. August bis zum Dienstag, dem 29. August andauert. Das dritte Gruppenspiel findet heute am 29. August um 9.30 Uhr deutscher Zeit statt. Austragungsort ist wie bei den beiden anderen Spielen die Okinawa Arena in Japan.

Deutschland vs. Finnland: Die Übertragung live im Gratis-Stream und im TV

Die Übertragung sämtlicher Spiele der Basketball-WM 2023 übernimmt der kostenpflichtige Streaming-Dienst der Telekom, MagentaSport. Für Kundinnen und Kunden der Telekom kostet ein solches Abonnement monatlich 12,95 Euro. Dafür kommt man in den Genuss aller 96 Spiele der diesjährigen Weltmeisterschaft. Ohne ein solches Abonnement gehen Basketball-Fans jedoch nicht vollends leer aus. Alle Partien der deutschen Nationalmannschaft werden im kostenfreien Stream zur Verfügung gestellt.

Was Sie alles rund um das letzte Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland wissen sollten, das haben wir Ihnen an dieser Stelle in einer Übersicht zusammengestellt:

Spiel: Deutschland - Finnland , Gruppenphase der Basketball-WM 2023

- , der Basketball-WM 2023 Datum: Dienstag, 29. August 2023

Dienstag, 29. August 2023 Uhrzeit : 9.30 Uhr

9.30 Uhr Stadion: Okinawa Arena, Okinawa , Japan

Arena, , Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: MagentaSport

Übertragung im Live-Stream: MagentaSport

Deutschland bei der Basketball-WM 2023: Das ist der Trainer Gordon Herbert

Bundestrainer der deutschen Basketballnationalmannschaft ist seit dem Jahr 2021 Gordon Herbert, der auf Hendrik Rödl folgte. Den gebürtigen Kanadier zog es während seiner Zeit als aktiver Spieler nach Europa, genauer gesagt nach Finnland. Dort verbrachte er seine nahezu gesamte aktive Karriere. In dem skandinavischen Land scheint sich der Kanadier sehr wohl zu fühlen. Denn im Laufe der Zeit erwarb Gordon Herbert auch die finnische Staatsbürgerschaft. In Finnland lernte er seine Ex-Frau kennen, eignete sich die finnische Sprache an und studierte zudem Sportpsychologie. Mit seinen 1,97 Meter blieb er also statt ursprünglich für zwei oder drei geplante Jahre ganze vier Jahrzehnte im Norden Europas.

Zusammen mit seiner Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder möchte er in diesem Jahr mindestens das Viertelfinale erreichen und es somit besser machen als vor vier Jahren. Denn bei der Basketball-WM 2019 in China schied die DBB-Auswahl bereits in der Gruppenphase aus.