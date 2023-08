Basketball-WM 2023: Deutschland - Georgien live im TV und Stream

Deutschland muss bei der Basketball WM 2023 gegen Georgien ran. Hier gibt es alles Wichtige rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels im TV und Stream.

Die erste Runde der Gruppenphase bei der Basketball WM 2023 hat das deutsche Team mit Bravour gemeistert: Nach Siegen gegen Japan, Australien und Finnland befindet sich die deutsche Mannschaft auf Platz 1 der Gruppe E. Da die beiden besten Mannschaften einer jeden Gruppe weiter um den WM-Sieg mitspielen dürfen, geht es für die Deutschen als nächstes in die zweite Runde. Dort warten Georgien und Slowenien auf die deutsche Mannschaft. Zuerst muss das Team von Trainer Gordon Herbert am Freitag gegen die Georgier ran.

Sie wollen wissen, wann genau das Spiel zwischen Deutschland und Georgien stattfindet? Und ob es eine Möglichkeit gibt, die Partie im TV oder Stream zu verfolgen? Keine Sorge, wir haben alle Informationen rund um Termin und Uhrzeit sowie Übertragung der Begegnung Deutschland - Georgien bei der Basketball WM 2023.

Deutschland - Georgien in der Gruppenphase der Basketball-WM: Termin, Ort und Uhrzeit

Laut Spielplan der Basketball WM 2023 treffen Deutschland und Georgien in der zweiten Runde des Turniers aufeinander. Das Match zwischen den beiden Teams findet am Freitag, dem 1. September 2023 statt, die Startzeit ist für 10.30 Uhr angesetzt. Ausgetragen wird die Partie in der Okinawa Arena. Wie der Name schon vermuten lässt, liegt die Arena in der Stadt Okinawa im Süden Japans.

Deutschland vs. Georgien: Übertragung live im Gratis-Stream und im TV

Für die Übertragung der Basketball-WM 2023 in Deutschland ist der Streaming-Dienst der Telekom, MagentaSport, verantwortlich. Dieser ist kostenpflichtig: Kundinnen und Kunden der Telekom müssen monatlich 12,95 Euro zahlen, um das Angebot nutzen zu können. Im Gegenzug erhalten sie unter anderen die Möglichkeit, alle 96 Spiele der Basketball Weltmeisterschaft 2023 ansehen zu können.

Aber auch ohne das kostenpflichtige Abonnement haben deutsche Basketballfans eine Möglichkeit, zumindest die Spiele ihrer Mannschaft zu verfolgen: MagentaSport stellt alle Partien der deutschen Nationalmannschaft im Stream zur Verfügung - und zwar kostenlos.

Hier sind noch einmal alle wichtigen Informationen zur Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Georgien in der Übersicht:

Spiel: Deutschland - Georgien , Zweite Runde der Basketball-WM 2023

- , Zweite Runde der Basketball-WM 2023 Datum: Freitag, 1. September 2023

Freitag, 1. September 2023 Uhrzeit : 10.30 Uhr (MESZ)

10.30 Uhr (MESZ) Stadion: Okinawa Arena, Okinawa , Japan

Arena, , Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: MagentaSport

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: MagentaSport

Basketball-WM 2023: Das ist Bundestrainer Gordon Herbert

Bundestrainer der deutschen Basketballer ist seit 2021 Gordon Herbert. Er löste seinen Vorgänger Henrik Rödl ab, der wiederum vier Jahre im Amt war. Herbert ist gebürtiger Kanadier, Jahrgang 1959. Seine sportliche Karriere begann allerdings erstmal nicht in der Basketball-Arena sondern auf dem Eis: Als Kind spielte Herbert zunächst Eishockey, bis er als Jugendlicher auf den Ballsport umstieg. Nachdem es für den großen Durchbruch in der NBA nicht reichte, ging er nach Europa - genauer gesagt nach Finnland, wo er den Hauptteil seiner aktiven Karriere verbrachte. Vier Jahrzehnte lebte er in dem skandinavischen Land, lernte die Sprache und nahm die finnische Staatsbürgerschaft an.

Eine ähnliche Verwurzelung kann er in Deutschland noch nicht vorweisen - aber mit dem deutschen Basketballteam will er bei der Weltmeisterschafft 2023 trotzdem hoch hinaus. Gemeinsam mit der Mannschaft um Kapitän Dennis Schröder will Herbert es dieses Jahr mindestens bis ins Viertelfinale schaffen. Besser als bei der letzten WM läuft es bereits - denn bei der Weltmeisterschaft 2019 in China schieden die deutschen Basketballer schon in der Gruppenphase aus.