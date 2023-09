Basketball-WM 2023: Übertragung der Deutschland-Spiele kostenlos im Stream

Deutschland ist bei der Basketball-WM 2023 mit dabei. Hier erfahren Sie alles darüber, wie Sie die Übertragung der Deutschland-Spiele live und kostenlos sehen.

Dieses Jahr wird die Basketball-WM von gleich drei Nationen gemeinsam ausgerichtet. Sie findet auf den Insel-Staaten Japan, Indonesien und auf den Philippinen statt. Die Spiele der diesjährigen Weltmeisterschaft verteilen sich also auf einen besonders großen Raum. Nachdem seit der vergangenen WM die Anzahl der Teilnehmer von 24 auf 32 erhöht wurde, gibt es allerdings auch keinen Mangel an Partien.

Auch Deutschland hat sich wieder für das Turnier qualifiziert. So wie die anderen Nationalmannschaften auch wurde die BBL-Truppe in eine der acht Gruppen bei der Basketball-WM 2023 eingeteilt. Dort musste sie sich zunächst in Gruppe E gegen Finnland, Japan und Australien durchsetzen. Das gelang Deutschland: Das Team beendete die erste Runde der Gruppenphase auf dem ersten Platz.

Die beiden besten Mannschaften einer jeder Gruppe dürfen dann weiter um den Titel kämpfen. Für den Rest geht es um die Verteilung der unteren Rangplätze. Dafür werden in der zweite Runde der Gruppenphase neue Gruppen gebildet werden. Hier gilt: Die beiden besten Mannschaften pro Gruppe ziehen in das Viertelfinale ein.

Das ist von besonders großer Bedeutung, da es in den Finalrunden nicht nur um den Weltmeister-Titel geht. Darüber hinaus qualifizieren sich nämlich sieben Teams mit ihrem Abschneiden bei der WM automatisch für die kommenden Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.

Möchten Sie die Spiele der deutschen Mannschaft bei der Basketball-WM 2023 live mitverfolgen? Hier bei uns finden Sie alle Infos rund um die Live-Übertragung der Spiele im TV und Stream.

Basketball-WM 2023: Kostenlose Übertragung der Deutschland-Spiele live im TV und Stream

Da auch bei der Basketball-WM 2023 wieder das neue Format mit insgesamt 32 Mannschaften zum Einsatz kommt, findet eine Vielzahl an Spielen im Rahmen des Turniers statt. Insgesamt werden 96 Spiele im Zeitraum vom 25. August bis zum 10. September ausgetragen, bis am Ende der neue Weltmeister feststeht. Für Basketball-Fans gibt es in dieser Zeit also jede Menge spannender Spiele zu verfolgen.

Wie es jedoch so oft im Profisport der Fall ist, ist dafür allerdings ein kostenpflichtiges Streaming-Abo nötig. Denn die Rechte an der Übertragung der FIBA Basketball-WM hat sich auch 2023 wieder MagentaTV gesichert. Wie schon bei den vergangenen Weltmeisterschaften, hat sich der Streaminganbieter als einziger im Voraus die Ausstrahlungsrechte gesichert, weshalb alle Spiele nur bei MagentaTV zu sehen sind. Das gute daran ist, dass der Streamingdienst sämtliche 96 Spiele des Turniers zeigt. Allerdings gilt dieses Angebot lediglich für Kunden, die über ein entsprechendes Magenta Sport Abo verfügen. Für Telekom-Kunden ist ein solches Abo ab 12,95 Euro erhältlich.

Doch es gibt auch für die Basketball-Fans ohne ein solches Abo eine gute Neuigkeit: Alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind kostenlos zu empfangen. Über den Magenta-Stream können Sie alle Spiele mit deutscher Beteiligung live mitverfolgen.

Das sind noch einmal die wichtigsten Daten rund um die Übertragung der Basketball-WM 2023 live im TV und Stream:

Was: FIBA Basketball-WM 2023

Basketball-WM 2023 Wo: Indonesien , Japan , Philippinen

, , Datum: Freitag, 25. August - Sonntag, 10. September

Freitag, 25. August - Sonntag, 10. September Übertragung im Free-TV: /

/ Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: MagentaTV

Kostenlose Übertragung der Deutschland-Spiele: MagentaTV

Basketball-WM 2023: Die Deutschland-Spiele live im Stream

Alle Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft werden von MagentaTV live im kostenlosen Stream gezeigt. Das sind die Termine der Deutschland-Spiele in der ersten und zweiten Runde der Gruppenphase der Basketball-WM 2023: