Basketball-WM 2023: Spielplan, Termine und Gruppen

2023 findet wieder eine Basketball-WM statt. Hier erfahren Sie, welche Teams in welchen Gruppen gelandet sind und wann welche Termine im Spielplan stehen.

Alle vier Jahre wird die Basketball-WM von der Fédération Internationale de Basketball (FIBA) ausgerichtet. Auch 2023 ist es wieder soweit und es haben sich erneut 32 Mannschaften für das Turnier qualifiziert. Es ist erst das zweite Mal, dass so viele Teams bei einer Basketball-WM teilnehmen. Denn die Erweiterung des Teilnehmerfeldes wurde bei der vergangenen WM 2019 in China das erste Mal ausprobiert. Damals konnte sich Spanien gegen alle Konkurrenten durchsetzen und sich den Weltmeister-Titel sichern.

Auch dieses Jahr haben sich die amtierenden Weltmeister wieder für das Turnier qualifiziert. Daneben sind die 31 besten Nationalmannschaften der Welt bei der Basketball-WM 2023 mit dabei, die ihnen alle den Titel abnehmen möchten. Doch der WM-Titel ist nicht alles, um das es bei der diesjährigen Weltmeisterschaft geht. Denn bei dem Turnier können sich auch insgesamt sieben Nationen direkt für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris qualifizieren. Die begehrten Olympia-Tickets stehen je zwei europäischen, zwei amerikanischen und je einem asiatischen und einem afrikanischen Team zu.

Um eine realistische Chance auf ein solches Ticket zu haben, müssen die Mannschaften allerdings zunächst heil durch die Gruppenphase kommen. Welche Teams sind in welcher Gruppe gelandet? Wie sieht der Spielplan der Basketball-WM 2023 aus? Alles rund um die Gruppeneinteilung und die Termine des Turniers erfahren Sie hier.

Gruppen bei der Basketball-WM 2023

Die Basketball-WM 2023 wird in gleich drei Ländern ausgetragen: in Japan, Indonesien und den Philippinen. Die Partien der Gruppenphase des Turniers werden dementsprechend in drei verschiedenen Staaten gespielt. Eingeteilt sind die 32 teilnehmenden Mannschaften dabei in acht Gruppen à vier Teams. Nach der ersten Runde der Gruppenphase kommen die beiden besten Mannschaften weiter im Kampf um den Titel. In der zweiten Runde der Gruppenphase werden dann neue Gruppen gebildet. In vier Gruppen wird weiter um den Titel gekämpft - in den anderen Gruppen werden die unteren Plätze ausgespielt. Hier entscheidet sich, welche Mannschaften ins Viertelfinal einziehen.

Welche Nationen ursprünglich in welcher Gruppe gelandet sind, erfahren Sie hier:

Gruppe A

Angola

Dom. Republik

Philippinen

Italien

Gruppe B

Südsudan

Serbien

China

Puerto Rico

Gruppe C

USA

Jordanien

Griechenland

Neuseeland

Gruppe D

Ägypten

Mexiko

Montenegro

Litauen

Gruppe E

Deutschland

Finnland

Australien

Japan

Gruppe F

Slowenien

Kap Verde

Georgien

Venezuela

Gruppe G

Iran

Spanien

Elfenbeinküste

Brasilien

Gruppe H

Kanada

Lettland

Libanon

Frankreich

Basketball-WM 2023: Termine der Gruppenphase im Spielplan des Turniers

Die Basketball-WM 2023 wurde am 25. August eröffnet. Dabei gab es gleich zwei Eröffnungsspiele, die zeitgleich stattfanden. Das ist bei einem Turnier mit drei Gastgeber-Ländern allerdings nicht ungewöhnlich. Nach dem Eröffnungsspiel folgen die ersten drei Turniertage, an denen die Gruppenphase gespielt wird. Nur die Sieger der Gruppenphase ziehen anschließend in die Finalrunde ein.

Das sind die Termine der Gruppenphase im Spielplan des Turniers:

1. Runde; 1. Spieltag:

Tag Uhrzeit Spiel Gruppe Freitag, 25. August 10.00 Uhr Angola - Italien A 10.00 Uhr Finnland - Australien E 10.45 Uhr Mexiko - Montenegro D 11.15 Uhr Lettland - Libanon H 14.00 Uhr Dom. Republik - Philippinen A 14.10 Uhr Deutschland - Japan E 14.30 Uhr Ägypten - Litauen D 15.30 Uhr Kanada - Frankreich H Samstag, 26. August 10.00 Uhr Südsudan - Puerto Rico B 10.00 Uhr Kap Verde - Georgien F 10.45 Uhr Jordanien - Griechenland C 11.45 Uhr Iran - Brasilien G 13.30 Uhr Slowenien - Venezuela F 14.00 Uhr Serbien - China B 14.40 Uhr USA - Neuseeland C 15.30 Uhr Spanien - Elfenbeinküste G

1. Runde; 2. Spieltag

Tag Uhrzeit Spiel Gruppe Sonntag, 27. August 10.00 Uhr Italien - Dom. Republik A 10.30 Uhr Australien - Deutschland E 10.45 Uhr Montenegro - Ägypten D 11.45 Uhr Libanon - Kanada H 14.00 Uhr Philippinen - Angola A 14.10 Uhr Japan - Finnland E 14.30 Uhr Litauen - Mexiko D 15.30 Uhr Frankreich - Lettland H Montag, 28. August 10.00 Uhr China - Südsudan B 10.00 Uhr Venezuela - Kap Verde F 10.45 Uhr Neuseeland - Jordanien C 11.45 Uhr Elfenbeinküste - Iran G 13.30 Uhr Georgien - Slowenien F 14.00 Uhr Puerto Rico - Serbien B 14.40 Uhr Griechenland - USA C 15.30 Uhr Brasilien - Spanien G

1. Runde; 3. Spieltag

Tag Uhrzeit Spiel Gruppe Dienstag, 29. August 9.30 Uhr Deutschland - Finnland E 10.00 Uhr Angola - Dom. Republik A 10.45 Uhr Ägypten - Mexiko D 11.45 Uhr Libanon - Frankreich H 13.10 Uhr Australien - Japan E 14.00 Uhr Philippinen - Australien A 14.30 Uhr Montenegro - Litauen D 15.30 Uhr Kanada - Lettland H Mittwoch, 30. August 10.00 Uhr Südsudan - Serbien B 10.00 Uhr Georgien - Venezuela F 10.40 Uhr USA - Jordanien C 11.45 Uhr Elfenbeinküste - Brasilien G 13.30 Uhr Slowenien - Kap Verde F 14.00 Uhr China - Puerto Rico B 14.40 Uhr Griechenland - Neuseeland C 15.30 Uhr Iran - Spanien G

2. Runde; 1. Spieltag

Tag Uhrzeit Spiel Gruppe Freitag, 1. September 14.00 Uhr Dom. Republik - Puerto Rico I 10.00 Uhr Serbien - Italien I 10.40 Uhr USA - Montenegro J 14.40 Uhr Litauen - Griechenland J 10.30 Uhr Deutschland - Georgien K 14.10 Uhr Slowenien - Australien K 11.45 Uhr Spanien - Lettland L 15.30 Uhr Kanada - Brasilien L

2. Runde; 2. Spieltag

Tag Uhrzeit Spiel Gruppe Sonntag, 3. September 10.00 Uhr Italien - Puerto Rico I 14.00 Uhr Dom. Republik - Serbien I 10.40 Uhr Griechenland - Montenegro J 14.40 Uhr USA - Litauen J 9.30 Uhr Australien - Georgien K 13.10 Uhr Deutschland - Slowenien K 11.45 Uhr Brasilien - Lettland L 15.30 Uhr Spanien -Kanada L

Basketball-WM 2023: Termine der Finalrunden im Spielplan des Turniers

Nachdem die Gruppenphase am 30. August zu Ende geht, wird am 5. und am 6. September das Viertelfinale ausgetragen. Es folgt das Platzierungs-Qualifikationsspiel zwischen den Verlierern der Viertelfinale am 7. September und das Halbfinale am 8. September. Nachdem an den folgenden beiden Tagen die Spiele um Platz 7, 5 und 3 ausgetragen werden, endet die Basketball-WM 2023 laut Spielplan am 10. September mit dem Finale.

Das sind die Termine der Finalrunden im Spielplan des Turniers:

Platzierungs-Qualifikationsspiel 17-32

Tag Uhrzeit Spiel Donnerstag, 31. August 10.00 Uhr Angola - China 14.00 Uhr Südsudan - Philippinen 10.45 Uhr Neuseeland - Mexiko 14.30 Uhr Ägypten - Jordanien 9.30 Uhr Kap Verde - Finnland 13.10 Uhr Japan - Venezuela 11.45 Uhr Elfenbeinküste - Libanon 15.30 Uhr Frankreich - Iran Samstag, 2. September 14.00 Uhr Philippinen - China 10.00 Uhr Angola - Südsudan 14.30 Uhr Jordanien - Mexiko 10.45 Uhr Neuseeland- Ägypten 13.10 Uhr Japan - Cap Verde 9.30 Uhr Finnland - Venezuela 15.30 Uhr Iran - Libanon 11.45 Uhr Elfenbeinküste - Frankreich

Viertelfinale

Tag Uhrzeit Spiel Dienstag, 5. September noch nicht bekannt t.b.d. - t.b.d. noch nicht bekannt t.b.d. - t.b.d. Mittwoch, 6. September noch nicht bekannt t.b.d. - t.b.d. noch nicht bekannt t.b.d. - t.b.d.

Platzierungs-Qualifikationsspiel

Tag Uhrzeit Spiel Donnerstag, 7. September noch nicht bekannt Verlierer Viertelfinale 1 - Verlierer Viertelfinale 3 noch nicht bekannt Verlierer Viertelfinale 2 - Verlierer Viertelfinale 4

Halbfinale

Tag Uhrzeit Spiel Freitag, 8. September noch nicht bekannt Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 3 noch nicht bekannt Sieger Viertelfinale 2 - Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz 7

Tag Uhrzeit Spiel Samstag, 9. September noch nicht bekannt Verlierer Platzierungs-Spiel 1 - Verlierer Platzierungs-Spiel 2

Spiel um Platz 5

Tag Uhrzeit Spiel Samstag, 9. September noch nicht bekannt Sieger Platzierungs-Spiel 1 - Sieger Platzierungs-Spiel 2

Spiel um Platz 3

Tag Uhrzeit Spiel Sonntag, 10. September 10.30 Uhr Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale