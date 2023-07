China statt USA: Basketballer Anderson wird zu Li Kaier

Aus Kyle Anderson wird Li Kaier: Ein etablierter amerikanischer Basketballer aus der nordamerikanischen Profiliga NBA hat die chinesische Staatsbürgerschaft angenommen und soll bei der WM (25.

August bis 10. September) für China auflaufen.

Über seinen Weibo-Kanal veröffentlichte Kaier direkt eine Botschaft - allerdings noch in englischer Sprache: "Hallo, Fans in China, hier spricht Li Kaier. Ich bin so glücklich, verkünden zu können, dass ich China bei der WM vertreten kann. Ich bin stolz, das chinesische Trikot tragen zu dürfen."

Als Kyle Anderson spielt der 29-Jährige seit 2014 in der NBA. Zunächst lief er für die San Antonio Spurs auf, anschließend für die Memphis Grizzlies und die Minnesota Timberwolves. Anderson soll chinesische Vorfahren haben, seine Familie hatte diese bereits vor einigen Jahren ausfindig gemacht. Bei der WM trifft China in der Vorrundengruppe B auf Serbien, Südsudan und Puerto Rico. Das Turnier findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen statt.

(dpa)