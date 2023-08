Luka Doncic: Weltstar im Raritäten-Kabinett

Luka Doncic ist der große Star der Basketball-WM. Der Slowene galt schon früh als Wunderkind. Wie bei jeder guten Heldengeschichte gilt auch bei ihm: Da war mal was.

Ist ja sympathisch, wenn da einer auf dem Feld herumläuft, der nicht gleich den Anschein erweckt, herausstechendes Mitglied dieses Raritäten-Kabinetts zu sein. Dieser Muskelprotze und Super-Athleten. Luka Doncic wird auch gut durch den nächsten Winter kommen. Da ist noch das ein oder andere Pfund, von dem er wird zehren können. Und doch ist der Slowene einer der großen Stars der besten Basketballliga der Welt, der nordamerikanischen NBA. Weil etliche US-Stars die derzeit stattfindende Weltmeisterschaft eher als lässliche Bewegungstherapie erachten und ihren Sommer lieber sonnend denn Körbe werfend verbringen, ist der 24-Jährige das Aushängeschild der WM, die auf den Philippinen, in Thailand und Japan ausgetragen wird.

Doncic ist der legitime Nachfolger Nowitzkis. Auch der ja Europäer und nicht etwa wegen herausragender athletischer Fähigkeiten einer der besten Basketballer der vergangenen beiden Jahrzehnte. Doncic spielte noch kurz mit dem langen Deutschen zusammen für die Dallas Mavericks, löste ihn dann dort als Führungsspieler ab – und agiert doch ganz anders als der Würzburger. Profitierte Nowitzki von seinen eingeschliffenen Bewegungen, sucht Doncic Lösungen auf dem Court in dem unergründlich tiefen Fundus seines Genius.

Doncic kassiert 207 Millionen Dollar in fünf Jahren

Schon früh als eines dieser Wunderkinder ausgemacht, wechselte er bereits als 13-Jähriger zu Real Madrid, errang mit dem Klub ein paar Jahre später den wichtigsten europäischen Titel und wurde dabei – natürlich – beim Finalturnier als bester Spieler ausgezeichnet. Weil keine vernünftige Heldengeschichte ohne ein Kapitel persönlicher Probleme auskommt (Nowitzki fiel dereinst auf eine Heiratsschwindlerin rein), führte Doncic einen Rechtsstreit mit seiner Mutter bezüglich der eigenen Markenrechte. Ansonsten aber alles fein bei Doncic, dessen Freundin Ana Goltes vor einem Monat einen Heiratsantrag angenommen hat. Das Model und der Star sind seit sieben Jahren miteinander liiert.

Bei der WM führte Doncic sein Team zu zwei Siegen in den ersten beiden Spielen der Vorrunde. Bald wohl wird es in der Zwischenrunde zum Duell mit dem deutschen Team kommen. Das wiederum wird angeführt von Dennis Schröder, der optisch eher eine Superstar-Attitüde pflegt – im Vergleich zu Doncic aber Geringverdiener ist. In den kommenden Jahren erhält der Deutsche insgesamt 26 Millionen Dollar von den Toronto Raptors. Doncic unterzeichnete 2022 einen Vertrag, der ihm innerhalb von fünf Jahren 207 Millionen Dollar einbringt.

