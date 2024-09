WNBA: Sabally und Fiebich gewinnen erstes Halbfinale

Die beiden deutschen Basketballerinnen Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben mit ihrem Team New York Liberty das erste Halbfinale der US-Profiliga WNBA gegen die Las Vegas Aces für sich entschieden. Im heimischen Barclays Center in Brooklyn gewann das Team aus der Ostküstenmetropole mit 87:77 und ging damit in der Best-of-Five-Serie mit 1:0 in Führung. Das zweite Spiel findet am Dienstag (Ortszeit) erneut in New York statt.

Stewart überragt für New York

Überragende Spielerin war Libertys Breanna Stewart, die mit 34 Punkten beste Werferin der gesamten Partie war. Fiebich stand in der Startformation und sammelte sechs Zähler, Sabally kam von der Bank aus nur wenige Minuten zum Einsatz und steuerte zwei Punkte bei.

Das Aufeinandertreffen zwischen New York und Las Vegas ist eine Neuauflage des Vorjahresfinals, damals setzten sich die Aces durch und gewannen den Titel. Im zweiten Halbfinale der laufenden Playoffs stehen sich Minnesota Lynx und Connecticut Sun gegenüber.