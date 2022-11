Basketballerinnen siegen in EM-Quali gegen Nordmazedonien

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft der Frauen hat ihren dritten Sieg in der EM-Qualifikation eingefahren.

Die deutsche Auswahl besiegte in Skopje Nordmazedonien deutlich mit 71:47 (27:35).

Vor allem im Schlussviertel waren die Deutschen den Gastgeberinnen deutlich überlegen und siegten verdient. Beste Werferin war Leonie Fiebich mit 23 Punkten. Die 22-Jährige holte zudem 13 Rebounds und vier Steals.

Die deutsche Auswahl brauchte etwas, um in der nur spärlich besetzten Kale Sports Hall in Skopje in die Partie zu finden. Allerdings konnte sich auch Nordmazedonien nicht entscheidend in Szene setzen. So war das erste Viertel ausgeglichen. Danach verloren die Deutschen den Faden. Vorne fanden zu viele Bälle nicht den Weg in den Korb, hinten konnten die Gastgeberinnen nicht gut genug gestört werden. Die Quittung waren nur neun eigene Punkte.

Sieg durch die Defensive

Nach der Pause agierten die Gäste wieder zwingender. Allerdings dauerte es ein paar Minuten, bis die ersten Punkte erzielt werden konnten. Nordmazedonien legte immer wieder vor, Deutschland konterte. Sonja Greinacher schaffte dann schließlich zwei Minuten vor dem Ende des Viertels den 41:41-Ausgleich. Mit einem kleinen Vorsprung ging die Deutsche Auswahl in das Schlussviertel.

Dort legte die Mannschaft von Trainer Walt Hopkins den Grundstein für den Erfolg in der Defensive. Nordmazedonien schaffte nur noch drei Punkte, Deutschland dagegen 25. Die Gäste dominierten nach Belieben und trafen wie sie wollten.

Die restlichen beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Belgien sowie in Bosnien und Herzegowina finden im Februar 2023 statt. Die Gewinner der zehn Qualifikationsgruppen sowie die vier besten Zweiten qualifizieren sich für die Europameisterschaft, die im kommenden Jahr in Israel und Slowenien stattfinden wird. Eine deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat zuletzt 2011 an einer EM teilgenommen.

(dpa)