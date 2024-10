Bayer Leverkusen – AC Mailand live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 24/25 heute

In Deutschland gehört Bayer Leverkusen aktuell zu den stärksten Mannschaften. Wirft man aber einen Blick auf den internationalen Raum, sehen die Ergebnisse nicht ganz so glanzvoll aus. In der Champions League hat es das Team bisher oft nicht über das Achtelfinale hinaus geschafft. Auch in der Gruppenphase mussten die Leverkusener schon oft den Wettbewerb verlassen. Lediglich in der Saison 01/02 schafften sie es ins Finale, wo sie aber gegen Real Madrid eine Niederlage hinnehmen mussten. In der Europa League ist die Werkself im vergangenen Jahr bis ins Finale durchmarschiert - gelingt das auch in der Königsklasse? Zunächst muss Leverkusen sich gegen den starken Gegner AC Mailand unter Beweis stellen.

AC Mailand hat im Zuge der Champions League schon einige Erfolge verbuchen können. Ganze sechs Mal waren sie schon im Finale und haben drei davon sogar gewonnen. Diese Siege liegen jedoch schon einige Jahre zurück, mit dem aktuellsten in der Saison 06/07. Betrachtet man die vergangenen Jahre, hat AC Mailands Leistung eher nachgelassen. Oft haben sie es nicht über das Achtelfinale hinaus geschafft oder wurden in den letzten Saisons sogar in der Gruppenphase eliminiert. Lediglich 22/23 gelang es dem Team, sich bis ins Halbfinale zu kicken. Doch da war ihr stadteigener Konkurrent Inter Mailand besser und entschied das Spiel für sich. Mit Leverkusen hat AC Mailand einen soliden Gegner in der Ligaphase und muss ein starkes Spiel liefern.

Wann findet das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und AC Mailand in der Champions League 24/25 statt? Wo wird die Partie übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen können Sie hier nachlesen.

Bayer Leverkusen vs. AC Mailand in der Champions League: Termin und Anstoß

Laut Spielplan der Champions League 24/25 findet die Partie zwischen Bayer Leverkusen und AC Mailand am Dienstag, dem 1. Oktober 2024 statt. Angepfiffen wird 21 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

Leverkusen - Mailand live im TV und Stream: CL-Übertragung heute auch im Free-TV?

Die Rechte der Übertragung der Champions League 24/25 haben sich in dieser Saison der Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime gesichert. Im Free-TV wird also kein Spiel, bis auf das Finale am 31. Mai 2025 gezeigt. Wollen Sie das Match Leverkusen gegen Mailand sehen, kommen Sie wohl um ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN nicht herum. Der Anbieter hat nämlich für dieses Spiel die Exklusivrechte. Ein Abo bei DAZN kostet aktuell 34,99 Euro pro Monat. Haben Sie dieses, können Sie das Match Leverkusen vs. Mailand live im Einzelspiel als auch in der Konfernez schauen.

Hier finden Sie noch einmal alle Infos zum Spiel im Überblick:

Spiel: Bayer Leverkusen – AC Mailand, Champions League Ligaphase, 2. Spieltag

Datum : 1. Oktober 2024

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Bayer Leverkusen gegen AC Mailand: Bilanz beider Teams

Die Seite fussballdaten.de zeigt, dass sich die beiden Teams noch nicht einmal auf dem Rasen begegnet sind. Das Match bei der Champions League Ligaphase 24/25 wird damit also eine Premiere. Ein weiterer Indikator für die Leistung eines Teams kann der aktuelle Marktwert sein. Laut der Seite transfermarkt.de ist Leverkusen derzeit etwa 627 Millionen Euro wert und AC Mailand liegt nur knapp darunter, mit ca. 601 Millionen. Die Partie am Dienstag wird also voraussichtlich ein Spiel auf Augenhöhe sein.