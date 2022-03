Bayer Leverkusen – Atalanta Bergamo in der Europa League: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo spielen im Zuge des Achtelfinales der Europa League gegeneinander. Hier bekommen Sie alle Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker.

Die derzeitige Saison der UEFA Europa League 2021/22 läuft bereits seit August 2021 und dauert noch bis zum 18. Mai 2022 an. Den Fußball-Pokalwettbewerb gibt es bereits seit über 50 Jahren. Er wurde 1971 unter dem Namen UEFA-Cup ins Leben gerufen.

Im Rahmen der zweiten Runde des Achtelfinales der Europa League treffen unter anderem die beiden Mannschaften Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo aufeinander.

Sie wollen mehr über die Partie wissen? In diesem Artikel erfahren Sie alle wissenswerten Details rund um den Spieltermin und die Übertragung des Spiels Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo. Darüber hinaus finden Sie hier auch einen Live-Ticker sowie eine Bilanz beider Mannschaften.

Video: dpa

Bayer Leverkusen gegen Atalanta Bergamo: Wann ist der Anstoß? Datum und Uhrzeit

Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo spielen am Donnerstag, 17. März 2022, in der BayArena in Leverkusen gegeneinander. Spielbeginn ist um 21.00 Uhr.

Die BayArena ist die Spielstätte von Bayer Leverkusen. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa (Archivbild)

Bayer Leverkusen vs. Atalanta Bergamo: Übertragung live im TV und Online-Stream - Läuft die Partie auch im Free-TV?

Das Match zwischen Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo wird leider nicht im Free-TV gezeigt. Hier informieren wir Sie darüber, wo Sie das Spiel anschauen können:

Spiel: Bayer Leverkusen – Atalanta Bergamo , Achtelfinale der Europa League 2021/22 (Runde 2)

– , Achtelfinale der 2021/22 (Runde 2) Datum: Donnerstag, 17. März 2022

Donnerstag, 17. März 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: keine Übertragung

keine Übertragung Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: RTL+

Live-Ticker zum EL-Spiel Bayer Leverkusen – Atalanta Bergamo

Sie sind kein Abonnent von RTL+, möchten das Spiel von Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo aber dennoch mitverfolgen? Kein Problem, denn mit unserem Live-Ticker haben Sie jederzeit und von überall die Möglichkeit dazu.

Lesen Sie dazu auch

Unser Datencenter bietet Ihnen einen aktuellen Überblick über Spielstand und Ergebnis jeder EL-Partie. Außerdem versorgen wir Sie dort mit weiteren Informationen rund um die Europa League, wie zum Beispiel dem Spielplan.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der Europa League: Wo gibt es die Spiele der Saison 21/22 zu sehen?

Alle Begegnungen der UEFA Europa League 21/22 werden in der aktuellen Saison entweder auf RTL, RTL Nitro oder beim Streamingdienst RTL+ gezeigt. Bei RTL+ lassen sich pro Spieltag bis zu acht Partien aus der Europa League (und auch der Conference League) in vollem Umfang live mitverfolgen.

Einen Gratis-Stream für Nicht-Kunden und -Kundinnen bietet die RTL-Gruppe nicht an. Ein Abo bei RTL+ kostet nach Angaben der Mediengruppe 4,99 Euro im Monat und ist jeder Zeit monatlich kündbar. Neukunden haben außerdem die Möglichkeit, den Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Bayer Leverkusen – Atalanta Bergamo: Bilanz und Infos

Die beiden Mannschaften Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo standen erst ein einziges Mal gemeinsam auf dem Rasen. Die besagte Partie wurde vor wenigen Tagen am 10. März 2022 im Rahmen der ersten Runde des Achtelfinales der Europa League ausgetragen. Sie ging mit einem 3:2 für Atalanta Bergamo aus.