Bayer Leverkusen - Bayern München live im TV und Stream: Übertragung vom CL-Achtelfinale

Mit dem amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen und dem FC Bayern treffen im Achtelfinale der Champions League 2024/25 zwei Bundesligisten aufeinander. Das Hinspiel, welches am 5. März stattfand, konnten die Münchner unter der Leitung von Cheftrainer Vincent Kompany deutlich mit 3:0 gewinnen. Während Harry Kane und Jamal Musiala die Tore erzielten, mussten die Leverkusener das Spiel gar in Unterzahl zu Ende bringen - Rechtsverteidiger Nordi Mukiele hatte nach einer unglücklichen Aktion gegen Kingsley Coman in der 62. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen. Im Rückspiel müssen seine Teamkollegen folglich auf ihn verzichten.

Angesichts der klaren Pleite aus dem Hinspiel ist ein Erreichen des Viertelfinales für die Mannschaft von Xabi Alonso nicht leicht zu bewerkstelligen. „Wir müssen daran glauben bis zum Schluss - und dann schauen, für was es reicht“, erklärte etwa Mittelfeldakteur Granit Xhaka im Anschluss an die Niederlage gegenüber DAZN. Die Bayern hingegen haben sich mit ihrem 3:0-Sieg eine nahezu perfekte Ausgangslage geschaffen und somit gute Chancen auf ein Weiterkommen.

Wann genau findet das Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern im Achtelfinale der Champions League 24/25 statt? Wie lässt sich die Partie live im TV und Stream verfolgen? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos rund um die Begegnung in der Königsklasse haben wir hier für Sie zusammengetragen.

Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern im Achtelfinale der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern findet laut CL-Spielplan am Dienstag, dem 11. März 2025, statt. Der Anstoß erfolgt um Punkt 21 Uhr in der Leverkusener BayArena.

Bayer 04 Leverkusen - FC Bayern München live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

Die Übertragung der CL-Saison 2024/25 obliegt in der aktuellen Spielzeit wieder den beiden Streaming-Anbietern Amazon Prime Video und DAZN. Abgesehen vom Finale, das am 31. Mai 2025 in München ausgetragen wird, gibt es keine Spiele im Free-TV zu sehen. Einen Großteil der Partien in der Champions League-Saison 24/25 überträgt DAZN exklusiv, Prime Video hat sich derweil die Rechte für eine Dienstagspartie pro Spieltag gesichert. Auch das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern wird beim Streaming-Dienst von Amazon gezeigt.

Wenn Sie die Begegnung live verfolgen möchten, werden Sie zwangsläufig um ein paar Euro ärmer: Prime Video ist in der Amazon Prime-Mitgliedschaft enthalten, die Kosten liegen bei 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro pro Jahr. Hier noch einmal alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Spiel: Bayer 04 Leverkusen vs. FC Bayern München (CL-Achtelfinale, Runde 2/2)

Datum: Dienstag, 11. März 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen (NRW)

Übertragung im Free-TV: --

Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime Video

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Bayer Leverkusen - FC Bayern in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind die beiden Mannschaften bislang in 103 Spielen gegeneinander angetreten. Die Bilanz fällt dabei eindeutig zugunsten des deutschen Rekordmeisters aus: Insgesamt 61 Partien konnten die Münchner gewinnen, für die Werkself stehen hingegen nur 22 Siege zu Buche. 20 Begegnungen endeten außerdem unentschieden. Bislang zeigte sich der FC Bayern auch deutlich treffsicherer als Bayer Leverkusen - das Torverhältnis lautet 201:120. Vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Königsklasse trafen die Teams zuletzt am 22. Spieltag der aktuellen Bundesliga-Saison aufeinander. Das Duell am 15. Februar 2025 endete mit einem 0:0.