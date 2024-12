Überraschung in Leverkusen: DFB-Star vor Vertragsverlängerung und sattem Gehaltssprung

Das würde der schwerreichen Konkurrenz wie Real Madrid und Bayern München einen Schlag in die Magengrube versetzen: DFB-Ass Florian Wirtz hat laut einem Bericht des Kicker seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen vorzeitig verlängert. Der deutsche Nationalspieler soll demnach der erste Profi in der Vereinsgeschichte sein, der bei dem Werksklub ein jährliches Gehalt in zweistelliger Millionenhöhe bezieht.

Meilenstein für Bayer Leverkusen? Wirtz verlängert offenbar

Mit dieser Vertragsverlängerung würde Bayer Leverkusen nicht nur ein deutliches Zeichen in Richtung Konkurrenz, sondern auch hinsichtlich der eigenen Ambitionen setzen: Der Klub befindet sich in der erfolgreichsten Phase seiner Vereinsgeschichte und könnte sich langfristig die Dienste eines der größten Talente des deutschen Fußballs sichern.

Der 21-Jährige ist eines der Aushängeschilder der deutschen Nationalmannschaft und wird immer wieder mit einem Transfer zu Weltklubs wie Real Madrid oder Bayern München in Verbindung gebracht. Nun ist der Vertrag bis 2027 offenbar vorzeitig verlängert worden, mutmaßlich um ein weiteres Jahr. Eine offizielle Bestätigung der Parteien steht noch aus.

Damit dürfte Leverkusen, das sich am Wochenende beim FC Augsburg durchsetzte, auch in der kommenden Saison auf die Dienste des offensiven Mittelfeldspielers setzen können.

Florian Wirtz als Gesicht der Zukunft bei der DFB-Auswahl

Die Vertragsverlängerung des 21-Jährigen ist nicht nur sportlich, sondern auch symbolisch von großer Bedeutung. Der rheinländische Verein, der im Sommer 2024 sowohl die Meisterschaft als auch den Pokalsieg feierte, ist zunehmend in der Lage ist, Topspieler längerfristig zu halten und den Abstand zu den Bundesliga-Größen FCB und Borussia Dortmund zu verkürzen.

Die Konkurrenz schwärmt und Wirtz den Angaben zufolge zum Bestverdiener bei Bayer Leverkusen. Noch nie zuvor hat der Verein eine derartige Summe für einen Spieler bereitgestellt. Über eine Ausstiegsklausel wurde bis dato nichts bekannt. Im Alter von 16 wechselte der gebürtige Pulheimer vom 1. FC Köln zu Bayer Leverkusen (2020) und entwickelte sich dort über mehrere Jahre zu einem Leistungsträger und Nationalspieler.

Transfermarkt.de beziffert den Marktwert von Florian Wirtz derzeit auf 130 Millionen Euro.