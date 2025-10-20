Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain live im TV und Stream: Übertragung der Champions League 25/26

Bayer Leverkusen spielt derzeit in der Ersten Bundesliga und tritt auch in dieser Saison in der Champions League an. Bisher hat die Werkself zwei Spiele im Wettkampf absolviert. Die erste Partie gegen den FC Kopenhagen sowie die zweite gegen die PSV Eindhoven gingen jeweils unentschieden aus. Letzte Champions League Saison erreichte das Team aus Leverkusen das Achtelfinale. Dort mussten sie sich jedoch dem FC Bayern München im Hin- und Rückspiel geschlagen geben. In die aktuelle Spielzeit geht Bayer mit neuem Cheftrainer Kasper Hjulmand, der seit September 2025 im Amt ist.

Paris Saint-Germain spielt in der Ligue 1, also der höchsten Fußballliga Frankreichs. In der Champions League treten Les Parisiens als Titelverteidiger an. Letzte Spielzeit gewannen sie im Finale mit einem 5:0 gegen Inter Mailand und sicherten sich damit den Titel. Aktuell hat die Mannschaft rund um Trainer Luis Enrique zwei Matches im Wettbewerb gespielt. Die erste Partie gegen Atalanta gewannen Les Rouge et Bleu mit einem 4:0. Das zweite Spiel gegen Barcelona entschied Paris mit einem 2:1 für sich.

Am dritten Spieltag treffen Bayer Leverkusen und Paris Saint-Germain aufeinander. Wann findet die Partie statt? Wo wird das Match übertragen? Die Antworten auf diese Fragen und weitere nützliche Informationen liefern wir Ihnen hier.

Bayer Leverkusen gegen Paris Saint-Germain in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Laut Spielplan der Champions League 25/26 findet das Match zwischen Bayer Leverkusen und Paris Saint-Germain am Dienstag, dem 21. Oktober 2025, statt. Der Anstoß erfolgt am Abend um 21 Uhr in der BayArena beim Herausforderer in Leverkusen. Die Arena bietet Platz für etwa 30.200 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Leverkusen - Paris live im TV und Stream: CL-Übertragung auch im Free-TV?

In dieser Spielzeit übernehmen DAZN und Amazon Prime Video die Übertragung der Champions League. Damit sind die Spiele dieser Saison ausschließlich über kostenpflichtige Streamingdienste zugänglich. Den Großteil der Spiele überträgt DAZN. Der Anbieter strahlt insgesamt 186 Partien aus. Amazon Prime Video überträgt hingegen 17 ausgewählte Spiele. Wer auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. So wird auch die Partie Leverkusen gegen Paris nicht im Free-TV gezeigt. Die Ausstrahlung dieser Begegnung übernimmt Amazon Prime Video. Wenn Sie das Spiel also verfolgen möchten, müssen Sie ein kostenpflichtiges Abonnement beim Anbieter abschließen. Dieses erhalten Sie aktuell ab 8,99 Euro pro Monat.

Alle Informationen zur Partie finden Sie hier noch einmal auf einen Blick:

Spiel: Bayer 04 Leverkusen – Paris Saint-Germain, Champions League 2025/2026, Spieltag 3 von 8

Datum: Dienstag, 21. Oktober 2025

Uhrzeit: 21 Uhr

Ort: BayArena, Leverkusen

Übertragung im Free-TV: ---

Übertragung im Pay-TV: Amazon Prime Video

Übertragung im Live-Stream: Amazon Prime Video

Bayer 04 - PSG in der Champions League: Bilanz der beiden Teams

Laut der Seite fußballdaten.de sind sich Bayer Leverkusen und Paris Saint-Germain erst zweimal auf dem Rasen begegnet. Beide Spiele konnte die Mannschaft aus Paris für sich entscheiden. Ein weiterer Faktor zur Bestimmung der Favoritenrolle ist der Kaderwert beider Teams. Bayer Leverkusen ist aktuell circa 426,75 Millionen Euro wert. Paris Saint-Germain’s Kader ist derzeit etwa 1,15 Milliarden Euro wert und damit deutlich mehr als Leverkusen. Beide Faktoren sprechen dafür, dass die Mannschaft aus Paris als Favorit ins Match am dritten Spieltag geht.