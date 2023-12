DFB-Pokal-Achtelfinale: Bayer Leverkusen - SC Paderborn live im TV und Stream

Achtelfinale im DFB-Pokal 23/24: Bayer Leverkusen - SC Paderborn. Alle Infos rund um Termin, Uhrzeit sowie zur Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

Kaum ein deutscher Fußballwettbewerb fasziniert die Fans derart wie der 1935 ins Leben gerufene DFB-Pokal. Woran liegt es? Ist es die Asymmetrie der Begegnungen, die Chancengleichheit für alle, die David-Goliath-Situation, die gnadenlosen K.o.-Spiele von Anfang an? Im Ligabetrieb hat jeder Verein noch eine Weile die Möglichkeit, Flops wieder auszubügeln - im Pokal fällt der Hammer und aus ist es. 1. FC Köln, Mainz 05, RB Leipzig, TSG Hoffenheim, SC Freiburg, FC Augsburg, Werder Bremen, 1. FC Heidenheim, Darmstadt 98, Union Berlin und der VfL Bochum - sie alle können in der laufenden Spielzeit ein Lied davon singen. Last but not least: Wer hat in der ersten Runde die mächtigen Sieg-Abonnenten aus München vom Platz gefegt? Der Drittligist FC Saarbrücken war es. Ein trauriges Déjà-vu für die Giganten von der Isar: Im Pokal 2020/2021 waren es die Nordmannen des Zweitligisten Holstein Kiel, die den Bayern die Lederhosen auszogen.

Mittlerweile steht das Achtelfinale bevor, unter anderem mit der Begegnung Bayer Leverkusen gegen den SC Paderborn. Hier kommen für Sie alle Infos zum Match.

Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07 im DFB-Pokal 2023/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß im Achtelfinale?

Die Begegnung zwischen Bayer Leverkusen und dem SC Paderborn findet laut DFB-Pokal-Spielplan heute am Mittwoch, dem 6. Dezember 2023, statt. Anstoß ist um 18 Uhr in der Leverkusener BayArena.

Leverkusen vs. Paderborn live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Die Übertragung vom DFB-Pokal 2023/24 findet hauptsächlich im Pay-TV statt - lediglich magere 15 Matches liefern ARD und ZDF im Free-TV. Die Partie zwischen Bayer Leverkusen und SC Paderborn gehört bedauerlicherweise nicht dazu - sie wird lediglich auf Sky und dem Streaming-Dienst WOW angeboten. Wer das Spiel live als Bewegtbild verfolgen möchte, braucht also ein Sky-Abo. Alle Infos zur Übertragung finden Sie hier im Überblick:

Spiel: Bayer Leverkusen - SC Paderborn , Achtelfinale im DFB-Pokal 2023/24

- , Achtelfinale im DFB-Pokal 2023/24 Datum: Mittwoch, 6. Dezember 2023

Mittwoch, 6. Dezember 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Ort: BayArena , Leverkusen

, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: WOW

DFB-Pokal 2023/24, Achtelfinale: Bayer Leverkusen gegen SC Paderborn 07 live - Ergebnis, Aufstellung und Spielstand im Live-Ticker

Wer kein Sky-Abo besitzt, muss nicht gleich in Depressionen verfallen. Schließlich gibt es ja unseren Live-Ticker, um das Match zwischen der Werksmannschaft vom Rhein und Paderborn hautnah zu verfolgen. Das Datencenter liefert Ihnen buchstäblich alle Infos zum Spiel auf den heimischen Monitor, und Sie müssen Ihren Blick nicht ständig an ein Bewegtbild heften. Sie bekommen alles mit - Tore, Elfmeter, farbige Pappen oder Auswechslungen. Durch unsere laufenden Echtzeit-Aktualisierungen sind Sie ständig über die neuesten Entwicklungen im Bilde.

Alle Übertragungsrechte im aktuellen DFB-Pokal hat sich der Pay-TV-Sender Sky unter den Nagel gerissen - nur magere 15 Begegnungen laufen zeitgleich bei ARD und ZDF im Free-TV, diese hier leider nicht. Später im Verlauf des DFB-Pokals 2023/2024 gibt es allerdings immer mehr Spiele auch im Free-TV. Die Öffentlich-Rechtlichen bringen unter anderem beide Halbfinals und selbstverständlich auch das Finale, das am 25. Mai 2024 im Olympiastadion zu Berlin ausgetragen werden soll.

Bayer Leverkusen und der SC Paderborn im DFB-Pokal 23/24: Die Bilanz

Dem Portal fussballdaten.de verdanken wir diese Infos: Beide Vereine sind sich bisher fünfmal begegnet - vier Siege für die Werksmannschaft aus Leverkusen, ein Unentschieden. Die Männer des SC Paderborn 07 haben die Rheinländer also bisher nicht besiegen können. Aber: siehe oben. Der Kampf Davids gegen Goliath scheint in dieser Saison besonders häufig überraschend auszugehen.