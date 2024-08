Supercup 2024: Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart heute live im Free-TV und Stream

Im Supercup 2024 sollte eigentlich der amtierende deutsche Meister auf den letzten Sieger des DFB-Pokals treffen. Bayer Leverkusen hat allerdings in der Bundesliga-Saison 2023/24 seine Qualitäten unter Beweis gestellt und ordentlich abgeliefert. Das Team rund um Trainer Xabi Alonso ging nicht nur als Deutscher Meister hervor, sondern sicherte sich 2024 auch den DFB-Pokal. Ob Leverkusen dies möglicherweise auch in der nächsten DFB-Pokal 2024/25 Saison gelingen wird?

Damit Bayer Leverkusen im deutschen Supercup 2024 also nicht gegen sich selbst antreten muss, bekommt der Vizemeister VfB Stuttgart die Chance, sich gegen den Double-Gewinner Leverkusen zu stellen und um den deutschen Supercup-Titel 2024 zu kämpfen.

Wann findet 2024 der Supercup zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart statt? Gibt es das Spiel im Free-TV zu sehen? Wie läuft die Übertragung? Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos zum Supercup 2024 für Sie zusammengefasst.

Leverkusen – Stuttgart im Supercup 2024: Termin und Uhrzeit – Wann ist Anstoß?

Der diesjährige Supercup wird am Samstag, dem 17. August 2024 ausgetragen. Anpfiff ist um 20.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen. Die Werkself aus Leverkusen kann sich 2024 also nicht nur über ihre zwei gewonnenen Titel, sondern auch über das Heimrecht beim Supercup freuen.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart live im Free-TV und Stream: Übertragung vom Supercup 2024

Wem die Europameisterschaft 2024 noch nicht genug war und im Sommer weiterhin Fußball schauen möchte, muss kein Abo abschließen: Der Supercup 2024 wird sowohl im Free-TV auf Sat.1, als auch im Pay-TV über Sky übertragen. Wer also nicht die Möglichkeit hat, die Partie live und vor Ort in der Leverkusener BayArena zu sehen, kann das Spiel zwischen Leverkusen und Stuttgart bequem von zu Hause aus verfolgen.

Sie möchten sich den Supercup 2024 lieber online im Stream ansehen? Kein Problem! Über sat1.de und ran.de haben Sie die Möglichkeit, das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart online und kostenfrei anzuschauen. Auch Sky zeigt die Begegnung im hauseigenen Stream. Hierfür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Hier haben wir alle wichtigen Infos zu der Supercup-Begegnung 2024 zwischen Leverkusen und Stuttgart für Sie zusammengefasst:

Spiel: Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart im Supercup 2024

Datum: Samstag, 17. August 2024

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Ort: Leverkusen, Deutschland

Stadion: BayArena, Leverkusen

Übertragung im Free-TV: Sat.1

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: sat.1, ran.de, Sky

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart im Supercup 2024: Bilanz und Infos

Die Fans von Bayer Leverkusen hatten 2024 schon einiges zu feiern. Die Mannschaft unter Xabi Alonso konnte sich nicht nur im DFB-Pokalfinale mit einem 1:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern durchsetzen, sondern sich auch mit 90 Punkten die Deutsche Meisterschaft sichern. Nach ganzen elf Jahren hat es die Leverkusener Werkself als erste Mannschaft wieder geschafft, den FC Bayern München als Dauersieger der Bundesliga abzulösen.

Doch auch der VfB Stuttgart kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Mit insgesamt 73 Punkten schafften es die Stuttgarter 2023/24 auf den zweiten Platz der deutschen Fußball-Bundesliga. Somit konnte sich der VfB den Titel „Vizemeister“ und den Einzug in den Supercup 2024 sichern.

Laut fussballdaten.de sind Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart schon in insgesamt 90 Partien aufeinandergetroffen. In 44 Begegnungen konnte Leverkusen das Spiel für sich entscheiden. 23 Mal trennten sich die zwei Mannschaften mit einem Unentschieden und in den anderen 23 Spielen sicherte sich Stuttgart den Sieg.