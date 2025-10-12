Box-Weltmeisterin Rupprecht ist schwanger – und beendet Karriere

Box-Weltmeisterin Tina Rupprecht wird Mama und beendet ihre Karriere. Das teilte die 33-Jährige bei der Verleihung des Bayerischen Sportpreises in München mit. „Die aktive Box-Karriere ist offiziell beendet, denn ich beginne eine neue Lebensphase“, sagte Rupprecht, die die Auszeichnung in der Kategorie „Sportmomente für die Ewigkeit“ erhielt. Ein Comeback als Mama sei erst mal nicht geplant, betonte die Augsburgerin.

Tina Rupprecht – „undisputed“ Champion im Boxen

Rupprecht hatte im April in Potsdam deutsche Box-Geschichte geschrieben. Sie bezwang im WM-Vereinigungskampf die bis dahin ungeschlagene Japanerin Sumire Yamanaka nach Punkten und krönte sich zum „undisputed“ Champion im Atomgewicht (bis 46,3 Kilogramm). Sie hält damit alle vier WM-Gürtel der wichtigsten Verbände WBO, WBA, WBC und IBF. Das war vor ihr keinem Boxer und keiner Boxerin aus Deutschland gelungen.

„Ich habe auch jetzt das Gefühl: Es ist jetzt perfekt. Ich bin da angekommen, wo ich immer hinwollte - sogar noch viel höher. Ich bin fertig“, sagte Rupprecht auf der Gala.

Rupprecht hatte bereits im Sommer abseits des Sports Schlagzeilen gemacht: Die Augsburgerin und ihr Mann Markus Fritschi, mit dem sie schon länger standesamtlich verheiratet ist, feierten im Familien- und Freundeskreis ausgelassen ihre Hochzeit im Bayerischen Wald. (dpa/AZ)